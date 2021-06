Bachelor In Paradise remplace Chris Harrison, mais pas comme nous l’attendions

Moi aussi, David Spade. Moi aussi. Il devrait être intéressant de voir si Bachelor in Paradise trouve plus de fans célèbres de Bachelor Nation pour intervenir en tant qu’hôte invité. Bien que je doive dire qu’une distribution tournante d’hôtes invités qui n’est jamais apparue dans la franchise auparavant semble pouvoir devenir désordonnée assez rapidement, Bachelor in Paradise est toujours désordonné de toute façon. C’est une grande partie du plaisir, non? S’il y avait une émission Bachelor Nation qui pouvait se permettre d’expérimenter et de s’en sortir, c’est bien Bachelor in Paradise.