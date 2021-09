Bachelor in Paradise Spoilers: deux autres couples se sont-ils formés depuis la fin du tournage de la saison 7?

Cela ne ressemble pas à un homme qui a laissé son amour au paradis. Quant à Connor Brennan et Victoria Paul, dont les voyages de la saison 7 se sont tous deux terminés, Brennan n’ayant pas reçu de rose après que Maurissa Gunn l’ait quitté pour Riley Christian, et Paul partant (un peu plus léger au niveau de la poitrine) après avoir été accusé d’avoir un petit ami retour à la maison. Mais il semble que la romance ait suivi le couple à la maison. Un utilisateur de TikTok a publié une vidéo des camarades de Bachelor in Paradise traînant dans un bar de Nashville. Le couple peut être vu en train de parler et de danser, mais aucun des deux n’a commenté si le lieu de rencontre était de nature romantique ou amicale.