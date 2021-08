Bachelor In Paradise Spoilers: les trois couples se seraient fiancés à la fin de la saison 7

in

Alerte spoil! L’article suivant traite des rumeurs sur les couples qui arrivent à la fin de la saison 7 de Bachelor in Paradise. Considérez-vous comme averti.

Le paradis est là ! Il est enfin temps de rejoindre nos vétérans préférés de la franchise Bachelor sur la plage pour le drame, la romance et plus d’hôtes invités que vous ne pouvez en faire (mais pourquoi voudriez-vous ?). Alors que le drame ne fait peut-être que commencer pour nous, téléspectateurs, tourner pour Baccalauréat au paradis La saison 7 s’est en fait terminée fin juin, ce qui signifie que des couples se sont formés. La vérité est prétendument là, et nous sommes ici pour en parler.