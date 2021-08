Bachelor In Paradise Spoilers: Pourquoi David Spade était l’hôte parfait pour la première de la saison 7

Si quoi que ce soit, David Spade en tant qu’hôte avait plus l’impression qu’il était en train de voler qu’autre chose, et je le dis dans le bon sens. Il a embrassé le chaos et le désordre qui sont fondamentaux pour le plaisir de Bachelor in Paradise. Bien sûr, il était là pour être maître de cérémonie pour lancer une nouvelle saison de Bachelor in Paradise, mais j’ai eu beaucoup de plaisir à parler de manger des tacos, de se plaindre de crabes et de frapper Wells Adams pour savoir ce qui s’est passé parce qu’il est parti tôt la veille et s’est couché tôt. Il avait bien plus à offrir que de simplement suivre les gestes habituels d’accueil des candidats au paradis.