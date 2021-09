Bachelor In Paradise Spoilers: The Naughty Way Ivan Hall aurait fait démarrer un ancien candidat au baccalauréat avant même d’apparaître

Alerte spoiler: cette histoire discute de rumeurs sur des choses qui n’ont pas encore été diffusées sur Bachelor in Paradise. Considérez-vous prévenu !

Le paradis a été plutôt calme pour Ivan Hall jusqu’à présent, mais cela est sur le point de changer en profondeur. L’épisode de la semaine dernière de Bachelor in Paradise Saison 7 a montré que Hall était confronté à Aaron Clancy après que Hall ait embrassé Chelsea Vaughn, et le teaser du prochain épisode révèle que cet argument s’intensifie et attire d’autres membres de Paradise. Cela inclut Wells Adams s’approchant de Hall à propos d’un incident à l’hôtel lorsque les baigneurs ont été évacués de la tempête tropicale Delores, et il s’avère que les actions de Hall auraient conduit à l’apparition d’un ancien candidat au baccalauréat au paradis avant même qu’elle ne se rende à la plage.