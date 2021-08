Bachelor In Paradise Spoilers: un couple de la saison 7 surpris en train de sortir avant le spectacle est apparemment toujours ensemble

Alerte spoil! Cette histoire discute des rumeurs sur la saison 7 de Bachelor in Paradise provenant d’épisodes qui n’ont pas encore été diffusés. Tu as été prévenu!

Avec des candidats de The Bachelor et The Bachelorette confrontés à des chances si minces qu’ils seront en fait ceux qui trouveront l’amour avec le leader de la série, beaucoup finissent souvent par se trouver et se fréquenter en dehors de tout format télévisé. C’est logique – ils ont tous traversé le même processus de vérification, et ils ont eu une expérience partagée de ce que c’est que de sortir avec quelqu’un dans un cadre aussi unique. Baccalauréat au paradis capitalise sur cela, offrant aux rebuts une seconde chance d’aimer, les téléspectateurs pouvant voir leurs favoris poursuivre le voyage qu’ils avaient initialement entrepris, Brendan Morais et Pieper James étant actuellement les vétérinaires en question.