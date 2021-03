Bachelor in Paradise’s Pregnant Krystal Nielson’s Baby Bump Pics

Licence au paradis bébé bosse! Enceinte Krystal Nielson montre son ventre grandissant depuis qu’elle a partagé ses nouvelles de grossesse en novembre 2020.

“Awwww !! Omg, nous sommes en train d’éclater de joie pour enfin partager cette merveilleuse nouvelle !! » l’ancienne star de télé-réalité, 33 ans, a sous-titré sa révélation Instagram avec son petit ami, Miles Bowles. «Je ne peux pas y croire. Je vais être une maman !!! Miles, Wayne, [my dog], Chucky, et je ne peux pas ATTENDRE de partager ce nouveau chapitre. «

Plus tard le même mois, le couple a utilisé des canons à poudre rose lors de leur soirée de révélation sexuelle. « Officiellement en infériorité numérique mais super excité de rencontrer ma petite fille », Bowles a sous-titré un diaporama Instagram.

Lui et le natif du Montana ont rendu public leur relation en octobre 2020, près de huit mois après que l’ancienne personnalité d’ABC ait annoncé sa séparation d’avec son mari. Chris Randone.

«Ça fait mal d’annoncer qu’en ce moment, nous avons décidé d’un commun accord de nous séparer. Nous n’avons jamais imaginé ce scénario, mais nous sommes arrivés à un point où nous devons tous les deux travailler sur nous-mêmes », a écrit le couple séparé dans une déclaration commune en février 2020.« Nous sommes les meilleurs amis qui s’aiment et prennent soin l’un de l’autre. profondément. Nous avons apprécié l’amour et le soutien de chacun jusqu’à présent tout au long de notre voyage et nous vous demandons simplement de respecter notre vie privée pendant que nous naviguons à travers cela.

Nielson a demandé le divorce du natif de Floride, 32 ans, en août 2020. Randone a réagi à sa nouvelle de grossesse via Instagram, écrivant qu’il se sentait «vraiment brisé».

Le Bachelorette alun a ajouté: «Je sais dans mon cœur que je vais trouver une femme super dope et avoir les plus beaux bébés qu’un père puisse demander. Je vais donc continuer à suivre mon cœur et laisser Dieu guider mon chemin pour trouver une femme incroyable avec qui construire et grandir. Je ne serai jamais d’accord à ce sujet, mais je continuerai simplement à être reconnaissant pour les années que j’ai passées avec cet amour. Au moins, l’amour que j’avais dans mon cœur.

Lui et le Bachelier alun s’est marié en juin 2019 au Mexique après s’être rencontré et être tombé amoureux de la saison 5 de BiP. Randone s’est ouvert exclusivement à Nous hebdomadaire en août 2020 à propos de leur scission, la qualifiant de «définitivement mutuelle sur les deux comptes».

Le créateur de Dominant Sales Training a également déclaré qu’il s’était «abandonné» dans son mariage avec l’entraîneur de fitness, expliquant: «[I went] d’une émission à l’autre, sans vraiment le temps de traiter. … Je ne pouvais pas le traiter, me concentrer sur cela ou simplement pouvoir y remédier parce que j’avais une relation [and] Je me suis fiancé et cela s’est transformé en mariage.

Continuez à faire défiler pour voir les progrès de la grossesse de Nielson avant elle et le premier enfant de Bowles, des selfies miroir de mi-entraînement aux photos de fête.