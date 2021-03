Bachelor Matt James, Chronologie de la relation de Rachael Kirkconnell

Matt James et Rachael Kirkconnellde Bachelier histoire d’amour a été un voyage – à l’écran et hors écran.

ABC a nommé le diplômé de Wake Forest, âgé de 29 ans, à la tête de la saison 25 en juin 2020, révélant par la suite que la série avait reçu un nombre record de candidatures pour les candidats. Parmi les 38 femmes qui ont eu l’occasion de rencontrer Matt se trouvait Rachael, une graphiste géorgienne de 24 ans. Bien qu’elle n’ait pas reçu la première impression convoitée, la rose (Abigail Heringer fait), elle a attiré l’attention de Matt la première nuit. (Saison 25 de Le célibataire filmé au Nemacolin Resort à l’automne 2020 et créé en janvier.)

«Elle était magnifique, wow», a-t-il dit après qu’elle soit sortie de la limousine.

Après plusieurs dates de groupe, Rachael a marqué en tête-à-tête avec Matt lors de l’épisode du 1er février de l’émission. Au cours de la soirée de la date, le couple a révélé qu’ils tombaient amoureux l’un de l’autre.

«La première nuit, ce qu’elle a choisi d’utiliser son temps avec moi pour parler était très intentionnel. Et ce n’était pas quelque chose qui n’allait pas faire progresser notre relation », a déclaré Matt à propos de Rachael sur Nous hebdomadairele podcast «Here for the Right Reasons» du 2 février. «Et puis quand j’ai vu le premier rendez-vous du groupe, et je fais référence à toutes ces instances qui ne sont pas en tête-à-tête, car c’est ainsi que notre la relation était vécue, vous savez, je n’avais pas encore eu cette rencontre en tête-à-tête avec elle. Et quand j’ai eu cette journée à passer avec elle et à vraiment mieux la connaître, cela a simplement affirmé tout ce que j’avais déjà ressenti.

Alors que Matt et Rachael lâchaient des bombes L sur la série, elle faisait la une des journaux pour ses actions passées d’insensibilité raciale, y compris des photos d’elle lors d’une soirée fraternelle sur le thème du «Vieux Sud» en 2018. La controverse s’est intensifiée après Chris Harrison a demandé aux fans d’avoir «grâce» pour Rachael alors qu’ils naviguaient dans le scandale. La native de Géorgie a rompu son silence le 11 février, deux jours après l’interview de l’hôte et plus d’un mois depuis qu’elle a initialement été critiquée. La mère de Rachael, Kim Kirkconnell, a également défendu sa fille et a fait allusion à la façon dont la situation pourrait affecter leur fin heureuse potentielle.

« S’il choisit Rachael et se tient à ses côtés, alors vous savez que Matt l’aime vraiment », a déclaré Kim. Le soleil le 25 février. « S’il choisit Rachael, puis la quitte, alors ce n’était pas censé l’être, et il y a quelqu’un d’autre pour elle. »

Les fans apprendront l’état des relations de Matt avec Rachael et son autre finaliste Michelle Young pendant Le célibataire: après la rose finale le lundi 15 mars.

Faites défiler pour une chronologie complète de la relation de Matt et Rachael: