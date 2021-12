Bachelor Nation fait le buzz sur la sortie de Michael Allio et Amanda Kloots

Amanda Kloots et Michel Allio a finalement rencontré IRL – et les fans ne pourraient pas être plus ravis.

Après s’être soutenus mutuellement via Internet au cours de la dernière année, le co-animateur de la star de The Talk et The Bachelorette s’est réuni pour dîner dans leur État d’origine, l’Ohio. « Devine avec qui je suis en ville ?! » Amanda a sous-titré un selfie Instagram Story du 27 décembre du duo à Burntwood Tavern à Canton. Elle a ensuite partagé une jolie photo dans son flux avec son bras autour de Michael, écrivant : « Enfin rencontré ce gars en personne après avoir été amis sur Instagram pendant un an !! Beaucoup de fritures, de boissons, de bonnes discussions et de rires! »

Michael, qui est apparu sur Katie ThurstonLa saison de The Bachelorette, a partagé la photo d’Amanda dans son histoire Instagram, la sous-titrant « Juste deux enfants d’Akron », avec un emoji de cœur.

Après avoir vu la photo d’Amanda et Michael, de nombreux fans et autres stars ont envoyé leur amour. Le baccalauréat Jacques Jacques et Danse avec les stars’ Carrie Ann Inaba a commenté la photo d’Amanda avec des émojis de cœur, tandis qu’un autre utilisateur d’Instagram a écrit : « Quelle belle amitié ! Deux personnes qui se comprennent à un niveau que beaucoup ne peuvent pas. Tellement reconnaissant que vous vous soyez rencontrés et que vous puissiez vous soutenir mutuellement. »