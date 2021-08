Bachelor Nation gardera-t-il Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe comme hôtes pour le baccalauréat après les dernières nouvelles?

Bien sûr, la nouvelle de Bachelor in Paradise obtenant des hôtes invités a éclaté avant la première de la saison de Katie Thurston de The Bachelorette et a présenté aux téléspectateurs Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe en tant qu’hôtes, donc Adams et Bristowe étant sous contrat pour la saison de Michelle Young indique qu’ils pourraient avoir une longue avenir en tant qu’hôtes Bachelor Nation. Leurs nouveaux contrats incluent des options pluriannuelles, et la production de la nouvelle saison de The Bachelorette vient de commencer la production avec Adams et Bristowe (ainsi que Young, les acteurs et l’équipe) en quarantaine pendant environ une semaine.