Bachelierde Pieper James a appelé le compte Twitter officiel de Bachelor Nation pour l’avoir confondu avec son collègue de la saison 25 Serena Pitt.

«Apprenons à connaître un peu plus le merveilleux @pieper_jamess!» le site officiel des producteurs de l’émission ABC a tweeté le jeudi 18 mars, avec un lien vers une histoire intitulée: «20 questions avec Serena Pitt: Apprenez à mieux connaître la star de Bachelor Nation!»

Pieper, 24 ans, a répondu: « Je veux dire que @serena_pitt est belle et je serais heureuse d’être prise pour elle, mais allez @bachnation, les personnes multiraciales ne se ressemblent pas toutes. »

Bachelor Nation a par la suite présenté ses excuses à Pieper et Serena, 23 ans.

« Pieper et Serena, nous nous excusons sincèrement pour l’erreur dans notre précédent tweet, dans lequel Pieper a été accidentellement associé à une fonctionnalité sur @serena_pitt », lit-on dans le tweet. «Cela a été causé par une faute de frappe dans notre système de planification pour un futur article. Nous apprécions que vous nous teniez responsables. »

Les deux femmes ont concouru pour Matt James‘coeur sur la saison 25 de Le célibataire, qui s’est terminée le lundi 15 mars. Alors que Pieper a été éliminée avant les dates de la ville natale, Serena a démissionné après que Matt, 29 ans, ait rencontré sa famille dans l’émission. En fin de compte, l’ancien joueur de football a choisi Rachael Kirkconnell plus de Michelle Young. Les fans ont appris le lundi Après la rose finale, cependant, que Matt a mis fin à leur relation alors que la série était diffusée après que les actions passées d’insensibilité raciale du graphiste de 24 ans aient refait surface.

«En tant que personne qui a grandi dans le Sud, cela m’emmène dans un endroit auquel je n’aime pas souvent penser. Je n’étais pas bien. C’est à ce moment-là et lors de la conversation que j’ai eue, que Rachael pourrait ne pas comprendre ce que signifie être noir en Amérique », a déclaré Matt sur Après la rose finale, faisant référence à Rachael assistant à une fête sur le thème du «Vieux Sud» dans une plantation en 2018. «C’est déchirant. Si vous ne comprenez pas que quelque chose comme ça pose problème en 2018, il y a beaucoup de moi que vous ne comprendrez pas. C’est aussi simple que ça. … Vous savez ce qu’il y a longtemps? Plantations. »

Rachael, qui s’est excusée deux fois avant Après la rose finale, a admis avoir été «prise au dépourvu» par la scission. Elle a depuis demandé aux fans d’arrêter «d’attaquer» Matt pour sa décision.

«Certaines des choses que j’ai vues à propos de Matt sont répugnantes», a écrit le natif de Géorgie via Instagram Stories le mercredi 17 mars. «Je respecte les décisions que Matt a dû prendre au cours de cette expérience. Si vous dirigez la haine contre lui, veuillez arrêter. Reconnaissez l’humanité de quelqu’un et pensez à l’impact de vos paroles. »

L’hôte de longue date de la franchise, Chris Harrison, également venu pour sa défense de Rachael le mois dernier. En conséquence, il n’a pas animé After the Final Rose et d’anciens Bachelorettes Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe ont été sollicités pour guider la star de la saison 17 Katie Thurston dans son voyage. Après la finale, un autre concurrent de la saison 25 Bri Springs ouvert exclusivement à Nous hebdomadaire sur les changements que le spectacle doit apporter pour aller de l’avant.

«Je pense que beaucoup d’entre nous pourraient convenir, ou du moins moi personnellement, que c’était une occasion manquée pour le spectacle de s’attaquer à des conversations et à des problèmes beaucoup plus vastes. Et j’ai donc été déçu par cela », a déclaré Bri, 25 ans, sur le podcast« Ici pour les bonnes raisons »de Us. «Et je dis que c’était épuisant mentalement parce que je pense, vous savez, à la douleur qui a dû arriver et aux erreurs qui se sont produites pour nous amener à ce point et c’est juste un rappel de tout ce que nous devons faire. aller. … J’espère que nous pourrons tous tirer des leçons de la saison et avancer.

