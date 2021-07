Bachelor Star Mike Planeta parle d’avoir des relations sexuelles orales, de la virginité

Comme nous le savons tous, Mike Planeta de The Bachelorette est vierge – mais cela ne veut pas dire qu’il n’a jamais eu d’expériences sexuelles. S’exprimant sur le podcast “Talking It Out”, via Us Weekly, Mike a déclaré “Je ne suis pas un petit parfait, comme, vous savez, un golden boy”, ajoutant “Mec, je suis un être humain très imparfait. Genre, je suis extrêmement défectueux. “

Il a poursuivi en disant: «Je suis très ouvert à ce sujet: je n’ai peut-être pas eu, comme, le sexe, le sexe, mais j’ai dérapé et j’ai eu des relations sexuelles orales. Pour moi, c’était l’un des moments où, comme, les deux fois où j’ai glissé et fait ces choses, ce sont des choses qui m’ont appris en fait la signification de la raison pour laquelle je mettais le sexe sur un tel piédestal. “

Mike a poursuivi en expliquant qu’à son avis, le sexe est “une chose qui crée des liens, c’est une chose de connexion, comme, cela peut masquer beaucoup de problèmes si vous ne communiquez pas et ne parlez pas de beaucoup de ces choses”. Il a également expliqué qu’il était “un mec extrêmement sexuel” et non un “saint”.

“Quand les gens pensent à quelqu’un qui attend, n’est-ce pas, ils pensent comme, [they’re a] prude ou ils ne sont pas intéressés par le sexe ou ils ne veulent pas avoir ces choses », a déclaré Mike. « Non, comme, j’ai toutes ces envies probablement 10 fois, n’est-ce pas ? Ce sont des envies que j’aime combattre tous les jours, mais ce n’est pas à propos de moi. »

Comme le note Us Weekly, Mike a expliqué pourquoi il attendait d’avoir des relations sexuelles jusqu’au mariage sur le podcast “Bachelor Happy Hour”, en disant “L’un des plus grands désirs de mon cœur est, évidemment, d’avoir des relations sexuelles, vous savez, avec ma femme. C’est comme, ‘Ok, eh bien, alors vous devez travailler avant de recevoir ce cadeau.’ Droite? C’est comme ça que je le vois.”

Pour rappel, Mike a été éliminé après son premier rendez-vous en tête-à-tête avec Katie lundi – mais devrait faire une apparition dans le prochain spécial Men Tell All, alors restez à l’écoute !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

