Bachelorette Clare Crawley met à jour les fans sur la chirurgie d’explantation

Clare Crawley se remet d’une récente intervention chirurgicale pour retirer ses implants mammaires et dit qu’elle se sent bien. L’ancienne star de Bachelorette a été confrontée à des problèmes de santé persistants et a fait le choix personnel de retirer ses implants et de donner la priorité à sa santé.

En publiant une mise à jour sur Instagram, Clare a déclaré: “La chirurgie est officiellement terminée + je suis sur la voie de la guérison!”

Elle a ensuite remercié ses médecins et a ajouté: “Ce n’était pas une décision facile, mais ils sont vraiment l’équipe la plus compatissante qui veut vraiment aider les femmes comme moi à guérir de la BII (maladie des implants mammaires). En plus de cela, avoir le soutien et l’amour écrasants de la famille et des amis a tout simplement signifié le monde pour moi😭 ❤️. Vous me donner tous un coup de pouce quand mon cerveau a glissé dans des moments de doute, m’a élevé. Et donc je continuerai à le transmettre à toute autre personne qui a besoin d’entendre cela… la forme de notre corps ne nous définit pas et ne nous rend pas moins aimables ou dignes. Nous sommes parfaitement faits comme nous sommes. “

Clare avait précédemment parlé aux fans de sa décision de subir une chirurgie d’explantation, affirmant qu’un scan avait montré qu’elle avait des poches de liquide derrière ses implants, ce qui mettait son corps à rude épreuve.

Le petit ami de Clare, Dale Moss, a offert son soutien à la publication, en disant: “Tellement fier de vous pour partager cet amour. Je sais que cela n’a pas été facile, mais cela aidera tant d’autres femmes à traverser ce que vous avez vécu. Je t’aime & avec toi à chaque étape du chemin❤️. “

Je suis tellement contente que Clare se sente heureuse et en bonne santé après l’opération !

