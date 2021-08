Bachelorette Katie dit qu’elle a “fini” après son départ de “front-runner”

Après une journée émouvante avec la famille de Greg, avec lui montrant à Katie des photos de son défunt père, Greg a décidé d’être honnête avec Katie sur le fait qu’il avait “perdu une partie de moi-même” lorsque son père est décédé.

“Je ne savais pas que j’allais tomber amoureux de toi”, a-t-il poursuivi. “Je ne le savais pas, et je suis amoureux de toi. Et tu me rends le plus heureux que j’aie jamais été, et je le vois avec toi.”

Mais l’humeur de Greg a rapidement changé juste après ce moment. Il n’a pas semblé apprécier la réponse de Katie, alors qu’elle lui a souri et lui a dit: “J’adore te regarder”, et lui a également dit qu’il obtiendrait une rose mais n’a pas donné plus d’indice sur ses propres sentiments. Auparavant, au cours de l’épisode, elle avait expliqué aux familles qu’elle avait décidé de ne pas révéler de qui elle tombait amoureuse jusqu’à ce qu’il en soit du dernier gars.

Katie a remarqué le changement d’humeur de Greg et a dit qu’elle pouvait dire qu’il n’était pas “heureux en ce moment”, et ils ont eu une conversation tendue alors qu’il l’accompagnait jusqu’à la voiture. “Je ne comprends tout simplement pas comment tu ne sais pas … que c’est moi et toi à ce stade”, lui a-t-il dit. “Je n’ai jamais vidé mon cœur pour quelqu’un comme ça auparavant.”