Bachelorette Katie Thurston arrête les trolls sur une photo de lingerie

Katie Thurston a vécu sa meilleure vie sur Instagram et a publié une tonne de photos glamour alors que sa saison de The Bachelorette se termine – dont l’une d’elle portant de la lingerie chic. Et elle a l’air incroyable ! Mais naturellement, à cause d’Internet, plusieurs personnes ont décidé d’exprimer leurs opinions dans ses commentaires – et elle n’est naturellement pas là pour ça.

En réponse à un adepte qui a écrit “Sexy mais je pense que ce n’est pas toi”, Katie aurait répondu: “Tu te sentirais mieux si c’était un bikini et que j’étais allongé dans le sable ? Parce que ce n’est pas différent.”

Et en réponse à un autre abonné qui a posté “Quelqu’un n’a pas trouvé de mari”, Katie a écrit, “C’est exact. Il n’y a généralement pas de mariage à la fin.”

Katie a également reçu une tonne de soutien pour la photo, y compris un commentaire assoiffé de l’ancien concurrent de Bachelorette, favori des fans, Michael Allio, qui a posté “Je ne peux pas dire ce que j’aimerais faire “, ce qui a incité Internet à tourner en flèche. Remarque : son commentaire a été supprimé, mais vous pouvez le voir de cette façon.

PAUSE RAPIDE À DIRE : SPOILERS À VENIR

La saison de Katie de The Bachelorette se termine dans quelques semaines, et si vous voulez des spoilers sur ce qui va se passer, bonjour et bienvenue ! Selon Reality Steve, Katie se retrouve avec Blake Moynes et oui, ils sont fiancés. Mais il y a aussi un drame majeur en magasin avec Greg Grippo, qui se dispute apparemment avec Katie à propos de sa sortie avec d’autres hommes. C’est presque comme si… il ne s’était pas rendu compte… qu’il était dans une émission de téléréalité avec deux douzaines d’autres candidats ? Vraiment sauvage ! Les spoilers peuvent parfois se tromper, bien sûr, nous devrons donc tous attendre de voir ce qui se passera sur The Bachelorette.

