Bachelorette Michelle répond après avoir été accusée d’être « boo’d up »

Jamie Skaar fait bonne impression avec michelle jeune sur The Bachelorette, mais ce n’était pas seulement pour les bonnes raisons.

Dans l’épisode de l’émission de rencontres ABC du mardi 26 octobre, Jamie a obtenu le premier rendez-vous en tête-à-tête et a fait pleurer Michelle en partageant que sa mère avait des problèmes de santé mentale avant sa mort par suicide à l’âge de 24 ans. Il a obtenu le rendez-vous rose, et ils semblaient avoir une chimie immédiate.

Cependant, les choses ont pris une tournure plus tard dans l’épisode après que Jamie ait apparemment été dérangé par le fait que Joe Coleman a remporté le prix MVP, avec la rose, pour la date du groupe de basket-ball. Lors de la première de la semaine dernière, Michelle a déclaré aux co-animateurs Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams que Joe, qui vient également de son État d’origine, le Minnesota, avait déjà échangé des DM avec elle, mais l’avait ensuite fantôme avant qu’elle ne devienne la finaliste de Jacques Jacques‘saison de The Bachelor qui a été diffusée plus tôt cette année.

Lors du cocktail, Jamie, qui avait déjà sa rose, a pris Michelle à part et a affirmé que lui et un certain nombre d’autres gars avaient spéculé sur la façon dont elle et Joe se connaissaient avant.