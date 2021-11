Après que Nayte ait douté qu’un « personnage » ait été créé, Jamie s’est opposé, affirmant qu’il n’avait pas été impliqué dans les conversations. Il a ensuite confondu les gars en disant qu’il s’inquiétait pour les téléspectateurs qui regardaient les épisodes à la maison, ce qui a amené Nayte à demander à Jamie s’il était « menacé » par Joe.

Le reste des gars a appris le rôle de Jamie dans le drame, et personne n’était content, Joe ayant même dit à Jamie qu’il était un « serpent ». Michelle est revenue et a pu dire qu’il y avait de la tension dans la pièce, et elle a rapidement évoqué Jamie en mentionnant que ses amis l’avaient vue « au Minnesota marchant avec un mec à la peau claire ».

Après avoir pris Jamie à part, Michelle lui a dit que leur « confiance avait été complètement brisée » par Jamie évoquant l’histoire de ses amis dans le Minnesota. « Je suis très blessé par toi en ce moment », a partagé l’instituteur. « Je ne te fais pas confiance en ce moment, et je dois en finir, et donc je pense qu’il vaut mieux que je te raccompagne ce soir.