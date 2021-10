Bachelorette reste réaliste à propos de Sage Steele qui l’a félicitée de ne pas avoir choisi un homme noir | REGARDEZ

Rachel Lindsay – Sage Steele

*La polémique qui tourbillonne autour de l’incendie de la benne qui a été Sauge Steele est encore brûlant car Rachel Lindsay, qui co-anime le podcast « Higher Learning » avec Van Lathan, révèle ce que la tête parlante de longue date d’ESPN avait des choses très éblouissantes à dire sur le choix de Lindsay dans l’émission de téléréalité « Bachelorette » d’ABC.

Steele, 48 ans, qui est d’origine métisse, aurait déclaré les commentaires il y a quatre ans.

« J’aime Sage », a déclaré Lindsay, 36 ans, ajoutant que Steele était « problématique ».

«C’est une femme de couleur qui a eu une longue carrière dans les médias et j’aspire à ça, mais je t’écoute et la première chose que tu me dis est à quel point tu es ravie que je n’aie pas choisi le noir. Et je me dis… qui est cette femme ? Depuis lors, j’ai commencé à en apprendre davantage sur la façon dont elle peut être problématique.

Vous voulez tous entendre parler de la première fois que j’ai rencontré #SageSteele ? #TrueStory pic.twitter.com/pf6VE1fn81 – Rachel Lindsay (@TheRachLindsay) 6 octobre 2021

Lindsay a partagé un clip vidéo sur Twitter. Elle a sous-titré la vidéo : « Vous voulez tous entendre parler de la première fois que j’ai rencontré #SageSteele ? #Histoire vraie. »

Sage Steele a parlé franchement de ses opinions conservatrices et de son soutien à Donald J Trump. Récemment, elle a été suspendue de Sportscenter pour des remarques désobligeantes à propos du président Barack Obama, du mandat de vaccination de Disney et plus encore.