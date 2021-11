Baccalauréat Nation Port d’argile a appris que même une remarque conçue comme un compliment peut provoquer une situation épineuse.

L’alun de 34 ans de Becca kufrine‘s La saison de Bachelorette a offert des éclaircissements sur Twitter après un précédent tweet qu’il a publié sur la Bachelorette actuelle michelle jeune a apparemment été critiqué.

« Les gars, quand j’ai dit » opinion controversée, Michelle est la plus belle célibataire « , je ne voulais pas manquer de respect », a écrit l’ancien joueur de la NFL le mercredi 3 novembre. « La partie controversée est qu’il y a eu tellement de belles femmes à cet endroit . (18 je pense). »

Il a poursuivi: « J’essaie juste de [compliment]. Toutes mes excuses si vous avez été offensé. »

Lors de la diffusion de l’épisode du 2 novembre de The Bachelorette, Clay, qui est également apparu sur Bachelor in Paradise en 2019, s’est rendu sur Twitter pour féliciter l’enseignant de 28 ans comme, à son avis, la plus belle Bachelorette que l’émission ait jamais présentée. Son tweet initial a depuis été supprimé.

Lorsqu’un individu a répondu au tweet d’excuses de Clay en demandant si quelqu’un avait été offensé, Clay a répondu : « »Tu es belle » était un compliment. » L’athlète a ajouté un emoji au visage fatigué.