Back 4 Blood a attiré plus de 6 millions de joueurs

Si vous aviez besoin d’un autre exemple pour expliquer pourquoi Pass de jeu Xbox est une aubaine pour les éditeurs et les développeurs, ne cherchez pas plus loin que Rocher de la Tortuele nouveau jeu de tir coopératif de , Retour 4 Sang: au cours des deux semaines qui ont suivi son lancement, le jeu a attiré plus de 6 millions de joueurs – ce n’est pas une mince affaire en cette saison chargée, hein ?

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Hier, le développeur a fait cette annonce via le compte Twitter officiel de Back 4 Blood, dans lequel il a remercié les nettoyeurs qui se sont lancés dans le jeu jusqu’à présent pour leur travail acharné pour éradiquer la masse de morts-vivants.

Nous savions que le jeu allait être un succès avant même sa sortie – le titre a réussi à attirer 100 000 joueurs dans sa version bêta et est devenu l’un des jeux les plus joués sur Steam en quelques heures seulement.

Étant donné que le nombre de joueurs simultanés le plus élevé du jeu sur Steam a été de 65 987 (avec plus de 32 000 joueurs jouant encore au jeu sur PC au moment de la rédaction), il va de soi qu’une grande partie des joueurs dans ce chiffre de 6 millions cité dans le tweet est venu au jeu via Xbox.

Malgré les irritations de certains joueurs quant à la façon dont le jeu désactive la progression si vous jouez en solo, il y a beaucoup à aimer dans le jeu – l’une de ces choses étant la façon dont le développeur permet à tout le monde de jouer au DLC, même si ce n’est que la fête le leader en est propriétaire.

Il reste à voir si le jeu continuera ou non à conserver ce nombre de joueurs, ou si l’intérêt diminuera au fur et à mesure que d’autres jeux seront lancés pendant la saison des vacances chargée.

Pour l’instant, cependant, cela vaut la peine de célébrer le fait qu’un successeur spirituel de Left 4 Dead peut encore trouver autant d’audience en 2021. Consultez notre revue Back 4 Blood si vous n’êtes toujours pas décidé de le ramasser ou non , et suivez nos conseils Back 4 Blood si vous vous préparez à retourner combattre les Ridden.