Back 4 Blood Cards: Comment construire un deck tueur dans B4B

Image: Turtle Rock / Kotaku

Pour la plupart, Left 4 Dead 3 – attendez, non, ce n’est pas comme ça qu’il s’appelle… pour la plupart, Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne sur l’idée de faire équipe avec vos amis pour abattre des hordes de zombies. Mais Back 4 Blood renverse le script en incluant un mécanisme résolument non-tir : un système de construction de deck.

Comment fonctionne le système de cartes de Back 4 Blood

Le système de construction de deck de Back 4 Blood fonctionne à un niveau méta, donnant à chaque run une sorte de flair roguelike. Au début de chaque course, vous choisirez un jeu de cartes qui accorde des effets de changement de statistiques. Chaque deck peut contenir jusqu’à 15 cartes. Entre les niveaux, vous pourrez choisir une carte de ce deck, dont les effets resteront avec vous pour le reste de la course. Vous pouvez avoir autant de decks que vous le souhaitez et personnaliser chacun d’eux comme bon vous semble à partir des cartes que vous avez débloquées. (Astuce de pro : nommez-les pour ne pas perdre de vue ce qui est quoi.)

Lire la suite: Le moment qui m’a vendu sur Back 4 Blood, le nouveau jeu de tir de L4D Devs

Vous gagnez des cartes en gagnant des points de ravitaillement, que vous pouvez ensuite dépenser sur de nouvelles cartes lorsque vous les lancez au camp entre les courses. Certains sont bons. Certains sont mauvais. Certains offrent d’excellents bonus, mais ont également des effets néfastes. Et certains sont carrément formidables, viables dans à peu près toutes les circonstances et dans tous les decks. Ce qui suit est la crème de la crème des cartes Back 4 Blood.

G/O Media peut toucher une commission

Cross Trainers

Effet: Vous rend plus rapide et vous donne plus de santé et d’endurance

Cross trainers est une carte qui appartient à tous les decks Back 4 Blood car elle n’a tout simplement aucun inconvénient et une tonne d’avantages. Vous gagnez 5 points de vie, 3% d’augmentation de la vitesse de déplacement et une endurance supplémentaire. Et contrairement à certaines cartes plus puissantes en B4B, il n’y a pas d’effets négatifs.

Couteau de combat

Effet: Transforme votre attaque de mêlée d’un coup de poing (faible) à un couteau (fort)

Votre mêlée standard dans Back 4 Blood est… bien ? Transformez-le en couteau, cependant, et il tuera n’importe quel zombie de base en un seul coup.

La luxure de combat

Effet: Soigne 2HP à chaque élimination au corps à corps

Battle Lust n’est pas une excellente carte en solitaire, mais lorsque vous la combinez avec Combat Knife, qui, encore une fois, tue n’importe quel zombie en un seul coup, vous vous transformez en une machine d’auto-guérison imparable. Bien sûr, 2HP ne semble pas beaucoup, mais croyez-nous, cela s’additionne.

Cataplasme

Effet: Lorsque vous vous soignez (ou quelqu’un d’autre), vous obtenez un bonus de santé

Les objets de santé, surtout si vous n’avez pas de cartes améliorant leur efficacité, ne guériront souvent pas assez. Le cataplasme aide à résoudre ce problème en offrant un bonus de 20 points de vie à tous les objets de guérison. Combinez cela avec une carte qui rend ces mêmes objets plus puissants et vous obtenez un combo gagnant.

Vitamines

Effet: Augmente votre santé maximale

Peu de ressources sont plus rares dans Back 4 Blood que la santé. Vous commencez avec seulement 100 HP, un pool qui est réduit par des attaques standard plus rapidement que prévu. L’augmenter de 15 – avec une carte qui n’a pas d’effets négatifs, soit dit en passant – est une évidence.

Capture d’écran : Rocher de la tortue

Tueur monté

Effet: Faites des dégâts supplémentaires lorsque vous tirez sur des points faibles

C’est une carte simple mais efficace. La plupart des gros ennemis du jeu, comme les Tall Boys, ont des points faibles brillants. Leur tirer dessus fait plus de dégâts, faisant mourir ces monstres ennuyeux plus rapidement. Donc, avoir une carte qui les fait mourir encore plus vite est une chose intelligente à jeter dans votre deck.

Âme charitable

Effet: Guérir un coéquipier vous guérit aussi

Dans Back 4 Blood, la guérison des coéquipiers est un moyen très utile de garder tout le monde en vie, vous donnant plus de puissance de feu et, bien sûr, vos amis l’apprécieront. Avec cette carte, les soigner vous soigne également pour la moitié du montant. Donc, si vous êtes blessé et que vous avez besoin de guérir, mais que votre ami est presque mort et a désespérément besoin de soins, vous pouvez le soigner et, ce faisant, vous occuper d’une bonne partie de vos dégâts.

La prime de risque

Effet: Obtenez une somme forfaitaire au début de chaque niveau

Chaque niveau de Back 4 Blood commence par un coffre-fort, et chaque coffre-fort a un magasin, où vous pouvez acheter à peu près tout ce dont vous avez besoin : armes, accessoires d’armes, objets de guérison, bombes, etc. Bien que vous ne soyez pas exactement pressé pour le cuivre (la devise de Back 4 Blood), vous ne viendrez naturellement pas assez pour faire du shopping comme un héritier Hilton. Vous devrez donc faire des choix judicieux quant à ce que vous achetez. Mais si vous obtenez Hazard Pay, qui vous donne un bonus de 250 pièces de cuivre au début de chaque niveau, vous pourrez simplement faire vos achats avec abandon.

Tonnerre roulant

Effet: Faites plus de dégâts avec des fusils de chasse et déplacez-vous plus rapidement tout en les utilisant

Les fusils à pompe font partie de nos armes préférées dans Back 4 Blood. Ils peuvent rapidement éliminer des foules de zombies en quelques secondes. Et avec cette carte, non seulement vous infligez plus de dégâts avec mes armes préférées, mais vous vous déplacez également plus rapidement, vous permettant de vous rapprocher des cibles, rendant tout tir encore plus mortel.

Magwell à grande bouche

Effet: Augmente considérablement la vitesse de rechargement au détriment de la protection contre les dommages

Peu de moments dans Back 4 Blood sont pires que d’avoir à recharger votre arme alors qu’une horde d’ennemis s’abat sur vous. Certaines cartes amélioreront légèrement votre vitesse de rechargement. Widemouth Magwell offre peut-être le boost unique le plus élevé : un énorme 30 pour cent. Oui, il y a un hic, mais c’est négligeable : un impact de 5% sur votre réduction de dégâts.

Courir et tirer

Effet: Vous permet de tirer en sprintant

Une grande partie de Back 4 Blood consiste à tenir bon et à combattre des vagues de zombies, mais de temps en temps, le jeu vous met dans une situation où vous n’avez qu’à courir pour votre vie. Être capable de tirer avec une arme en le faisant est inestimable dans de telles circonstances.

Pochette Grenade

Effet: Augmente votre capacité de charge pour les armes offensives

Arrêt complet : aucun élément du jeu n’est plus utile que la bombe à pipe, un engin explosif qui attire tous les zombies à proximité puis fait boum. De toute évidence, être capable d’en transporter deux vaut mieux qu’un. (Points bonus si vous choisissez de jouer en tant que Hoffman, car il peut en emporter un supplémentaire dès le départ.)

Deux est un et un n’est pas

Effet: Portez deux armes principales

Le dos 4 Blood limite les armes que vous pouvez porter à une arme principale (fusil, fusil de chasse, tireur d’élite, etc.) et une arme de poing (pistolet, SMG, fusil de chasse à canon scié, etc.) Trouvez cette carte, cependant, et vous pouvez porter un arme principale dans votre emplacement d’arme de poing. Le seul inconvénient est que la vitesse d’échange de votre arme est réduite de 25%. Aussi, des nouvelles dévastatrices, mais vous ne pouvez pas porter deux armes de poing, ce qui signifie que vous ne pouvez pas doubler la meilleure arme du jeu : le Desert Eagle.

Tissu cicatriciel

Effet: Prenez un dégât de moins de tous les zombies

Mes cartes et avantages préférés dans les jeux sont ceux que vous appliquez et auxquels vous n’avez pas à trop penser. Ils vous facilitent simplement la vie. Le tissu cicatriciel est ce genre d’avantage. Cela vous rend juste un peu plus dur et même si cela peut ne pas sembler beaucoup, au cours d’une course, la quantité de dégâts qu’elle vous évitera s’additionne rapidement.

Tueur confiant

Effet: Lorsque vous tuez un zombie spécial, vous infligez tous un pour cent de dégâts supplémentaires (cumulable jusqu’à 15)

Il y a beaucoup d’infectés spéciaux dans Back 4 Blood. Et ils peuvent rapidement submerger votre équipe en raison des dégâts qu’il faut pour les tuer. Alors pourquoi ne pas transformer votre souffrance en avantage ? C’est ce que fait cette carte. Vous gagnerez très rapidement 15% de dégâts supplémentaires en utilisant cette astucieuse carte. N’oubliez pas qu’il se réinitialise entre les coffres-forts.

Bandage frais

Effet: Soigne 10 points de dégâts de traumatisme au début de chaque niveau

Les dommages causés par les traumatismes dans Back 4 Blood sont un peu étranges et le jeu ne les explique pas très bien. Mais fondamentalement, lorsque vous subissez des dégâts, il y a une chance que certains deviennent des traumatismes. Cela ne peut pas être facilement guéri avec des kits médicaux ou des pilules. Trop de dommages causés par les traumatismes et vous pouvez rapidement vous retrouver toujours en mauvaise santé. Cette carte aide à réduire votre traumatisme en en guérissant une partie au début de chaque niveau d’une course.