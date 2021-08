Back 4 Blood: Conseils essentiels pour la bêta ouverte

Le moment de jouer à la bêta ouverte de Back 4 Blood est arrivé. Si vous avez eu la chance de jouer à la bêta fermée, c’est votre prochaine chance de passer plus de temps avec le jeu. Pour ceux qui arrivent frais, nous avons compilé quelques conseils essentiels pour vous aider à mieux aborder le contenu trouvé dans la version bêta de Back 4 Blood.

Si vous cherchez à y jouer, consultez notre explicatif détaillant quand la version bêta de Back 4 Blood démarre et comment la télécharger. Sinon, si vous cherchez à vous en procurer une copie une fois le jeu sorti en octobre, assurez-vous de consulter notre guide de précommande Back 4 Blood.

Coordonnez les types d’armes avec vos coéquipiers

Bien que ce ne soit pas le plus gros problème sur la difficulté inférieure de Survivant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est avantageux de parler avec votre équipe et de coordonner les chargements d’armes. Vous pouvez demander à vos coéquipiers de remplir des rôles particuliers, tels qu’un tireur d’élite à longue portée pour éliminer certains types d’ennemis, un tireur de près pour protéger l’équipe ou un utilisateur LMG en charge du contrôle des foules, pour n’en nommer que quelques-uns. Les munitions deviennent également une préoccupation à mesure que la difficulté augmente, et le choix de différents types d’armes évite aux joueurs d’avoir à s’inquiéter de retirer des munitions à leurs coéquipiers qui pourraient en avoir besoin. En parlant de munitions, vous pouvez conserver ou déposer des types de munitions que vous n’utilisez pas pour vos coéquipiers lorsqu’ils en ont besoin. Considérez vos coéquipiers comme votre propre pochette de munitions !

Soyez conscient des types de munitions

Tout comme vous devez coordonner les armes que vous et vos autres coéquipiers utilisez, vous devez être conscient des deux armes que vous portez vous-même. À un niveau de base, vous voulez probablement vous assurer que vos bases sont couvertes et que vous pouvez faire face à des ennemis proches et lointains, mais le type de munitions que vos armes utilisent doit également être pris en compte. Vous ne voulez pas vous retrouver avec deux armes qui utilisent les mêmes munitions, car vous vous retrouverez à manquer deux fois plus rapidement que vous le feriez autrement. Même si vous ne vous souciez pas des armes de mêlée, vous feriez peut-être mieux d’en avoir une comme arme secondaire par opposition à deux armes qui utilisent le même type de munitions – de cette façon, vous aurez au moins un moyen de repousser les hordes si vous n’avez plus de munitions.

Rester ensemble

Rester ensemble est une bonne stratégie dans presque tous les jeux coopératifs, mais comme les joueurs de Left 4 Dead peuvent en témoigner, c’est impératif dans un jeu comme celui-ci. Certains ennemis peuvent piéger les joueurs, les obligeant à être sauvés par un coéquipier. Vous pouvez également faire revivre un coéquipier qui a été renversé, mais vous devrez être à proximité pour le faire. S’assurer que vous n’avez pas besoin de vous démener pour trouver un chemin vers votre coéquipier (tout en vous y frayant un chemin) aidera votre équipe à retrouver rapidement sa pleine force. C’est essentiel, car il est facile pour une équipe en désavantage numérique de se laisser submerger en essayant de sauver quelqu’un et de tenir les ennemis à distance avec moins d’armes.

Ne soyez pas timide au sujet de la mêlée, même si vous rechargez

Une info-bulle dans le jeu vous en avertira, mais si vous êtes un vétéran de ce type de tireur de zombies, vous devrez peut-être modifier un certain comportement. Même si vous rechargez, vous êtes toujours libre d’utiliser la capacité de mêlée/bash pour faire face à tous les ennemis qui sont juste au-dessus de vous. Vous pourriez être désespéré de recharger votre arme pour pouvoir les manipuler de manière plus permanente, mais la mêlée n’interrompra pas réellement votre rechargement en cours, alors abandonnez toute hésitation que vous avez à l’utiliser tout en essayant de préparer votre arme. Vous voudrez toujours recommencer à tirer avec votre arme dès que vous le pourrez, mais lorsque les temps sont désespérés, cette mêlée peut vous éviter de subir des dégâts inutiles et/ou vous donner la possibilité de vous échapper vers un endroit plus sûr.

Assurez-vous qu’un joueur a toujours une trousse à outils

Les trousses à outils sont des articles pratiques qui vous permettent de déverrouiller des portes et des caisses spéciales. Ces portes valent toujours la peine d’être ouvertes, car elles contiennent généralement plusieurs piles de cuivre, des largages d’armes supérieurs à la moyenne et des postes de santé. Vous pouvez également utiliser des kits d’outils pour ouvrir des caisses de minigun verrouillées, ce qui peut être incroyablement utile dans les sections où vous devez retenir un trésor. Les kits d’outils se trouvent dans le monde mais sont toujours disponibles à l’achat au début de chaque acte. Vous devriez toujours avoir au moins une trousse à outils dans votre groupe à tout moment, alors prenez un moment pour vous coordonner avec votre équipe avant de quitter le coffre-fort.

Partager, c’est s’occuper : redistribuer le cuivre au besoin

Si vous avez du cuivre supplémentaire, coordonnez-vous avec votre équipe et déposez votre monnaie supplémentaire pour les coéquipiers dans le besoin. Cette pratique permet de s’assurer que toute votre équipe est approvisionnée en grenades, soins et autres articles que vous pouvez acheter dans la boutique Safe House. Et c’est particulièrement important s’il y a une mise à niveau d’équipe bonne mais coûteuse dans la boutique ou si vous devez faire tourner tout le monde dans un poste de santé une fois que la charge gratuite a été utilisée.

Utilisez ce système de ping !

Bien que jouer avec un groupe d’amis sur le chat vocal serait l’expérience Back 4 Blood idéale, vous devez parfois jouer avec des randos en ligne. C’est là que l’excellent système de ping du jeu entre en jeu. Souligner les cavaliers spéciaux, les munitions, les caisses ou tout ce qui est aussi simple que d’appuyer sur un bouton et un outil précieux, en tant que composant majeur du jeu, c’est prendre le temps de rechercher dans tous les coins et recoins des ressources précieuses. Soyez un bon coéquipier, appuyez sur ce ping tout le temps et informez vos coéquipiers lorsque des objets utiles doivent être récupérés.

Méfiez-vous des dommages causés par les traumatismes

Chaque fois que vous êtes abattu ou que vous subissez une quantité importante de dégâts, votre santé maximale commence à diminuer ; c’est ce qu’on appelle les dommages traumatiques. Si vous ne faites pas attention, Trauma Damage peut vous surprendre et vous mettre dans des situations où vous devrez gaspiller des kits médicaux entiers sur de petites quantités de vie récupérable. Les stations de santé et certaines maisons sûres sont vos principales sources pour regagner un maximum de santé, mais cela peut être coûteux – après avoir utilisé les frais gratuits d’une station de santé, les frais supplémentaires coûtent 400 cuivre chacun. Essayez donc de garder à l’esprit les dégâts que vous vous autorisez à subir, car en prendre trop signifie que vous devrez payer des prix élevés simplement pour survivre.

Et le feu amical aussi

Les tirs amis peuvent être dévastateurs, surtout si vous vous accrochez à un fil avec seulement quelques points de vie. Si vous êtes souvent devant le groupe, prenez l’habitude de vous accroupir ; cela aidera à empêcher vos coéquipiers de vous tirer accidentellement dans le dos. Ensuite, si vous mitraillez ou esquivez, essayez de garder une trace de l’endroit où se trouvent vos coéquipiers afin de ne pas esquiver directement leurs coups de feu. Enfin, les bidons d’essence et les Molotov créent une propagation de feu beaucoup plus large lorsqu’ils explosent que ce à quoi vous pourriez vous attendre, alors faites attention à ne pas les déclencher près de votre équipe ou dans une petite zone.

Affiner votre commande de deck

À Fort Hope, vous pouvez définir l’ordre de vos decks. Cela signifie que vous pouvez avoir vos cartes préférées au premier tour, ce qui vous permet de créer des combinaisons qui vous donnent un sérieux avantage. Par exemple, des cartes comme Combat Knife sont vraiment utiles dans les premiers tours, car elles transforment votre mêlée en un coup de poignard contre n’importe quel ennemi commun, même ceux alimentés par des cartes Ridden. Associer ce type de carte à d’autres qui accordent de la santé par mêlée peut être vital pour récupérer de la santé lorsque vous êtes à court de santé. Essayez simplement d’éviter de prendre des coups avec le Ridden en faisant cela, ou ce sera finalement pour rien. Quoi qu’il en soit, soyez attentif à vos combinaisons de cartes et à la façon dont elles peuvent répondre à la nécessité de votre version actuelle.

