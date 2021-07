Back 4 Blood : date de sortie, précommandes, jeu croisé, gameplay, etc.

in

Retour 4 Sang ne fait pas partie de la série Left 4 Dead, même si cela peut en avoir l’air. Deux jeux multijoueurs 4v4 basés sur des zombies avec une action de tir à la Tortue Rock ? Pourquoi serait-ce différent ? Eh bien, même si cela peut sembler le même en un coup d’œil, les nouvelles fonctionnalités de Back 4 Blood le séparent de son prédécesseur.

Turtle Rock Studios l’appelle un successeur spirituel. Les inspirations sont évidentes, et c’est presque tout ce que l’on peut attendre d’une suite de Left 4 Dead à part le nom. Un parasite appelé Devil Worm a infecté la majeure partie de l’humanité. Les Ridden (essentiellement des zombies) ont perturbé la société, et c’est le travail des nettoyeurs de les éliminer. Les nettoyeurs, ou tueurs de zombies, sont les seuls à rester debout après cette catastrophe.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur Back 4 Blood.

Retour 4 Blood date de sortie

Regarder sur YouTube

Retour 4 Blood sort sur 12 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Bonne nouvelle pour les fans de Xbox : c’est aussi la sortie du premier jour pour le Xbox Game Pass. L’actualité Xbox Game Pass est arrivée avec un tas d’autres titres annoncés pour Game Pass à l’E3 2021 Xbox et Bethesda Showcase.

Retour 4 Jeu croisé de sang

Le support crossplay et cross-gen est activé, afin que les joueurs puissent expérimenter avec d’autres sur toutes les plateformes et générations. Par exemple, un lecteur PlayStation 5 peut se connecter avec un lecteur PlayStation 4. Un joueur PlayStation 5 devrait également pouvoir jouer avec un joueur PC.

Retour 4 Bêta de sang

Regarder sur YouTube

Turtle Rock Studios a annoncé une version bêta du 5 au 9 août pour ceux qui ont précommandé le jeu. Tous les autres, même ceux qui n’ont pas pré-commandé, peuvent accéder à la bêta ouverte du 12 au 16 août. Les deux bêtas s’étendent à toutes les plateformes.

Retour 4 Précommandes Blood

Back 4 Blood propose ces sacrés bonus généreux avec ses précommandes :

Accès anticipé au pack de skins d’armes d’élite Beta Fort Hope

Comme mentionné précédemment, seuls les acheteurs en précommande peuvent accéder à la première version bêta. La bêta ouverte, accessible à tous ceux qui possèdent l’une des plates-formes prises en charge, commence une semaine plus tard.

Le pack de skins d’armes Fort Hope Elite comprend des skins de couleur camouflage pour quatre armes : le M4 Carbine, le Uzi SMG, le S70 Shotgun et le RPK LMG.

Tuez avec style en décrochant l’une de ces précommandes :

Retour 4 éditions Blood

Back 4 Blood a une édition Standard, Deluxe et Ultimate. La norme coûte 59,99 $ ou 59,99 £ chez le détaillant typique. Les éditions Ultimate coûtent presque le double du prix à 99,99 $ et 99,99 £. Le Deluxe coûte environ 10 $ et 10 £ de moins que l’Ultimate, mais il contient beaucoup moins de choses.

Seuls certains détaillants vendent l’édition Deluxe. Jusqu’à présent, les seuls vendeurs trouvés étaient Microsoft/Xbox Digital Store et GAME, le détaillant britannique de jeux et de technologies. Sur sa page de liste, GAME affirme qu’il est le seul tiers à vendre l’édition Deluxe.

Les éditions Back 4 Blood : Deluxe et Ultimate incluent :

Pass annuel d’accès anticipé de 4 jours : trois contenus téléchargeables à venir avec de nouvelles histoires, des personnages jouables, Special Mutated Ridden, et plus encore

L’accès anticipé signifie quatre jours de plaisir avant tout le monde. Le Pass Annuel sert en quelque sorte de DLC ou d’Extension Pass que vous achetez à l’avance.

En plus des éléments énumérés ci-dessus, Back 4 Blood: Ultimate Edition comprend :

Pack de skins renforcés de combat de 4 personnages Objets numériques supplémentaires dans le jeu : bannière rare, emblème, spray, titre

Retour 4 gameplay de sang

Regarder sur YouTube

Back 4 Blood est un jeu d’équipe, donc les compositions d’équipe font partie de la stratégie. Par exemple, le Hoffman à la gâchette facile ajoute un emplacement d’objet offensif et augmente la capacité de munitions de l’équipe. Sa capacité spéciale lui permet également de reconstituer des munitions à chaque élimination. Son kit pourrait donc profiter aux joueurs avec un style de jeu agressif.

Un emplacement d’objet offensif n’est qu’un des emplacements de votre deck. Back 4 Blood utilise des « decks » dans le gameplay, qui sont l’équivalent des chargements et des fonctionnalités de création de classe dans d’autres tireurs. Deck Manager donne aux joueurs la liberté de créer des decks personnalisés ou d’équiper des decks préfabriqués. Les decks comprennent des armes, de l’équipement et des capacités qui aident votre personnage et vos alliés tout au long du jeu.

Regarder sur YouTube

Il ne s’agit pas seulement de nettoyants non plus. Les joueurs assument également les rôles de Ridden comme le Retcher, un mutant crachant du vomi qui fait exploser les adversaires de loin. Attendez-vous à basculer entre les deux types de rôles en tant que Nettoyeur ou Monté. C’est une sorte de multijoueur humain contre zombies, il est donc logique de jouer les deux côtés de la guerre.

Retour 4 Blood multijoueur

Regarder sur YouTube

Le mode Swarm s’impose comme le principal mode compétitif et argument de vente de Back 4 Blood. Turtle Rock Studios a offert aux fans un aperçu de ce mode PvP sanglant et sanglant à l’E3 2021. Le mode 4v4 oppose deux équipes dans des matchs au meilleur des trois où les escouades échangent entre jouer en tant que Nettoyeurs et Ridden. Celui qui reste en vie en jouant aux Nettoyeurs le plus longtemps gagne. Les points s’accumulent en fonction de la durée pendant laquelle les équipes de nettoyeurs sont restées en vie pendant les attaques Ridden.

Back 4 Blood propose un mode multijoueur coopératif en plus du mode PvP Swarm. On ne sait pas quels sont les autres modes compétitifs, le cas échéant. Malheureusement, Back 4 Blood n’a pas de mode hors ligne. Cela signifie qu’il ne faut pas jouer en solo avec des coéquipiers IA. Cependant, Turtle Rock Studios affirme qu’il envisage des options hors ligne pour l’avenir.