Back 4 Blood obtient une progression hors ligne en solo le mois prochain, une nouvelle extension en 2022

Tireur de zombies en coopération Retour 4 Sang regorge peut-être d’horreurs de morts-vivants, mais il y a beaucoup plus de vie dans le Roche Tortue-jeu développé encore.

Si vous faites partie des 6 millions de personnes et plus qui ont joué à Back 4 Blood depuis le lancement, vous serez heureux d’apprendre que Warner Bros. et Turtle Rock ont ​​annoncé de nombreux supports post-lancement pour le populaire multijoueur. Titre.

Tout d’abord, regardons le court terme : le jeu reçoit un correctif avec des corrections de bugs et des améliorations de la qualité de vie sans nom ce mois-ci.

Dans une grande nouvelle mise à jour en décembre, le développeur a promis une suite de correctifs pour le jeu, ainsi que du nouveau contenu pour vous empêcher de tirer sur l’armée de zombies.

Vous pouvez vous attendre à :

De nouvelles lignes d’approvisionnement, une nouvelle zone d’entraînement Ridden et un événement saisonnier de vacances L’introduction d’un mode solo hors ligne avec progression de la campagne Un nouveau type de carte De toutes nouvelles cartes

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui étaient irrités par la façon dont le jeu désactive la progression si vous jouez en solo. Turtle Rock a promis de répondre à ces plaintes, et nous y sommes !

Puis, en 2022, il y a encore plus à venir : nous obtenons un nouveau niveau de difficulté, plus de cartes de joueur, plus de cartes de corruption, un autre mode coopératif, une mise à jour des armes de mêlée et encore plus de mises à jour générales qui devraient juste faire le jeu c’est tellement plus agréable à jouer.

Tout cela – et tout ce qui arrivera en 2021 – est totalement gratuit pour quiconque possède le jeu (ou joue via Xbox Game Pass, par exemple).

Si vous avez acheté le Pass Annuel Back 4 Blood – qui vous coûte 40 $/35 £ – vous pourrez également jouer à Tunnels of Terror quand il atterrira à un moment donné en 2022. Cette nouvelle extension vous apportera de nouveaux Nettoyeurs et Ridden , un nouveau type d’activité, de nouvelles cartes, des cartes exclusives que vous ne pouvez utiliser que si vous possédez l’extension, ainsi que de nouvelles armes.

Étant donné que le développeur permet à tout le monde de jouer au DLC, même si seul le chef du groupe en est propriétaire, de nombreuses personnes découvriront le contenu proposé dans l’extension lors de son lancement – ​​en s’assurant presque que le jeu maintiendra sa popularité jusqu’en 2022.

Il y a deux autres extensions prévues pour le jeu, mais aucune d’entre elles n’a été détaillée au moment de la rédaction. Ils visent tous une sortie en 2022.

