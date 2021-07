Back 4 Blood prend en charge DLSS, propose une fréquence d’images non plafonnée et plus de détails sur le PC

Par Stéphany Nunneley

20 juillet 2021 15:50 GMT

Cette nouvelle bande-annonce de Back 4 Blood montre le jeu de tir de zombies coopératif fonctionnant sur PC.

Le nouveau Retour 4 Sang La vidéo met en évidence plusieurs fonctionnalités de la version PC du jeu lors de sa sortie.

Cela inclut la résolution 4K, la fréquence d’images non plafonnée, NVIDIA DLSS, la prise en charge ultra-large et multi-écrans, la lecture croisée et diverses autres options de qualité graphique et visuelle.

Avec la sortie de la bande-annonce, il est rappelé que la bêta ouverte du jeu commencera par une partie Early Access du 5 au 9 août pour ceux qui précommanderont le jeu. Vous pouvez également vous inscrire ici pour avoir une chance d’accéder à la partie Early Access. La bêta ouverte se poursuivra du 12 au 16 août et sera disponible pour tous les joueurs.

Les deux parties de la version bêta seront jouables sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC, y compris le support cross-play et cross-gen.

Le jeu sera disponible sur PC et consoles le 12 octobre. Les précommandes donneront non seulement un accès automatique à la partie Early Access de la bêta ouverte, mais incluront également le pack bonus Fort Hope Elite Weapon Skin.

