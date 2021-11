Back 4 Blood Special Infected Patch à venir, jeu trop difficile

Capture d’écran : Turtle Rock Studios

Non, il n’y a pas que toi. Oui, Back 4 Blood est difficile, et aussi, oui, le jeu génère encore beaucoup trop d’infections spéciales. Turtle Rock, les développeurs derrière le célèbre jeu de tir de zombies, a admis que Back 4 Blood est actuellement plus difficile que prévu et a l’intention de résoudre divers problèmes derrière la difficulté élevée inattendue.

Lors d’un stream plus tôt cette semaine, les développeurs de Back 4 Blood ont expliqué que le taux d’apparition spéciale de Ridden est encore beaucoup trop élevé, même après qu’un patch plus tôt ce mois-ci ait tenté de le faire tomber. Au début, le studio pensait avoir corrigé la situation concernant les cartes d’apparition d’IA, mais il semble qu’un autre problème persiste dans le jeu, provoquant l’apparition de plus d’infectés spéciaux, entraînant des missions plus frustrantes pour les joueurs.

« Nous avons identifié une autre cause majeure de l’augmentation involontaire de la difficulté », a expliqué Turtle Rock dans un article sur Reddit résumant le flux. « Et nous travaillons activement à une solution. Nous allons réussir et continuer à créer un jeu qui s’améliore avec le temps.

Un autre problème ennuyeux qui entraînait une difficulté accrue concernait les dommages causés par les traumatismes. Ce sont des dommages qui s’accumulent au cours d’une mission et qui sont plus difficiles à guérir. Bien que les dommages causés par les traumatismes soient destinés à rendre les missions plus difficiles, il a été confirmé par les développeurs que les joueurs recevaient beaucoup trop à tous les niveaux de difficulté du jeu. Un récent correctif côté serveur a corrigé ce problème pour le jeu en ligne et Turtle Rock indique qu’une mise à jour complète le corrigera bientôt pour les missions solo hors ligne.

Turtle Rock a également reconnu qu’à l’heure actuelle, les constructions de personnages les plus populaires et les plus efficaces pour battre des missions plus difficiles impliquent des decks entièrement construits autour de la vitesse et de l’endurance, permettant aux joueurs de « speedrun » niveaux. Cela entraîne beaucoup de frustration parmi les gens qui se regroupent avec des randos, car beaucoup d’entre eux s’enfuient seuls dès le début de la mission, laissant tout le monde derrière. Turtle Rock n’est pas entré dans les détails sur la façon dont ils prévoyaient de s’attaquer à ces « speedrunners », mais a déclaré que les futurs correctifs viseraient à changer cette méta actuelle.

Pendant ce temps, le nombre de joueurs de Back 4 Blood a commencé à diminuer, tombant même en dessous de Left 4 Dead 2 sur Steam. Peut-être que ces changements et mises à jour futures peuvent ramener certains joueurs frustrés ou agacés.

