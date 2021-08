Back 4 Blood’s Beta devient rapidement l’un des plus gros jeux de Steams

Image: WB Games / Turtle Rock Studios

Il s’avère que beaucoup de gens sont enthousiasmés par un nouveau successeur spirituel de Left 4 Dead 2 basé sur les numéros de joueurs collectés via SteamDB. La version bêta de Back 4 Blood a atteint près de 100 000 joueurs actifs samedi soir.

Back 4 Blood est développé par Turtle Rock Studios, les fondateurs de Left 4 Dead. Il est très évident qu’après avoir joué seulement quelques heures, Back 4 Blood essaie d’être le Left 4 Dead 3 que les fans de Left 4 Dead 3 voulaient depuis longtemps. Il propose la même action coopérative multijoueur à la première personne, avec des gens faisant équipe pour combattre des vagues de zombies tout en essayant d’atteindre diverses pièces sûres en cours de route. Bien que ce ne soit peut-être pas aussi bon que beaucoup l’auraient espéré, du moins en fonction de notre temps avec la version bêta, la perspective d’un (sorte) nouveau Left 4 Dead a enthousiasmé les gens. Vers 23 h 30 HNE, la bêta comptait 98 024 joueurs simultanés actifs.

Il était si populaire qu’il est entré dans le top 10 des jeux Steam les plus joués, comme l’a repéré PCGamesN. Il y avait plus de joueurs au cours des derniers jours que les poids lourds habituels de Steam comme Warframe et Team Fortress 2. Selon PCGamesN et les données de SteamDB, la version bêta de B4B a atteint la 8e place du classement des jeux les plus joués sur Steam à son apogée.

Au moment d’écrire ces lignes, environ 75 000 joueurs jouent activement à la version bêta. Pas autant, mais toujours un nombre étonnamment élevé.

Ce qui rend ce chiffre de plus de 98 000 joueurs d’autant plus impressionnant, c’est qu’il s’agit actuellement d’un état bêta fermé. Ainsi, seules les personnes qui ont pré-commandé ou récupéré un premier code d’une autre manière peuvent jouer. La bêta entièrement et vraiment ouverte sera mise en ligne le 12 août et se poursuivra jusqu’au 16. Je m’attends à ce que le nombre de joueurs explose lorsque cela se produira sur la base de ces premières statistiques de la bêta fermée.

Bien que la version bêta ait été un grand succès sur Steam et sur d’autres plateformes, elle n’a pas été une version bêta parfaite. Certains problèmes de serveur ont empêché les joueurs de jouer. Plus étrangement, les joueurs de la bêta fermée de Back 4 Blood ont commencé à rencontrer des zombies qui semblaient crier le n-mot.

WB Games a expliqué à Kotaku que les zombies ne criaient pas des insultes aux gens. Au lieu de cela, deux fichiers sonores jouaient en même temps et créaient le mot à consonance offensante par accident. WB Games espère que les problèmes seront résolus d’ici le lancement du jeu en octobre.