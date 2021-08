Back 4 Blood’s PvP Swarm est “un mode de jeu très facile à grignoter”, déclare le producteur exécutif

in

Avant la version bêta de Back 4 Blood, nous devons nous attaquer au prochain jeu de tir coopératif pour tuer des zombies du développeur Turtle Rock. À notre époque avec le jeu, nous n’avons eu que la main sur la campagne PvE. Mais par la suite, je me suis assis avec la productrice exécutive de Turtle Rock, Lianne Papp, pour parler de tous les aspects de Back 4 Blood, y compris son mode PvP Swarm, que Papp décrit comme “snackable” (un terme que je volerai et utiliserai pour décrire de nombreux jeux de maintenant).

Le mode Swarm est une compétition au meilleur des trois tours, dans laquelle deux équipes de quatre s’affrontent. Un côté joue le rôle des nettoyeurs humains qui doivent survivre le plus longtemps possible, tandis que l’autre est composé du zombie-like Ridden qui doit tuer tous les nettoyeurs le plus rapidement possible.

En cours de lecture : 22 minutes de nouveau gameplay de Back 4 Blood

Entre chaque tour, les équipes changent de camp et le vainqueur est l’équipe qui parvient à obtenir le meilleur score. Selon Papp, il n’y a pas de limite de temps concrète pour les tours. Théoriquement, ils pourraient durer très longtemps. Mais le mode reste une évasion à grignoter car les tours sont conçus pour éviter que les matchs globaux ne durent trop longtemps.

“En tant que Nettoyeurs, vous êtes dans cette arène qui rétrécit constamment et vous avez donc un petit délai du point de vue où cela va devenir si petit que ce n’est qu’un chaos absolu si vous êtes toujours en vie”, a déclaré Papp. moi.

“Nous aimons [Swarm’s] formater beaucoup. J’ai volé ce terme à quelqu’un d’autre dans l’industrie et je vais en faire une chose parce que je l’aime. C’est un mode de jeu très “snackable”. Vous pouvez simplement vous lancer, jouer ces tours et vous avez terminé. Et cela peut aller de cinq minutes – si vous êtes très inégalement égalé – à 15 minutes. »

La conception globale de chaque carte PvP est également utile à cet égard. Selon Papp, l’équipe était “très intentionnelle quant aux cartes qui peuvent réellement être jouées en PvP”, s’assurant que les Nettoyeurs seront finalement dépassés et vaincus par les Ridden malgré tous leurs efforts.

Au lancement, tous les joueurs seront jumelés, car Back 4 Blood ne sera pas lancé avec une liste de lecture classée distincte. Vous avez la possibilité de jouer en PvE ou PvP, et c’est tout. Back 4 Blood prendra également en charge le jeu croisé au lancement, mettant tous les joueurs dans le même pot PvP, même sur console et PC.

“Par défaut, si vous laissez tout comme nous l’avons fait, vous jouerez avec tout le monde”, a déclaré Papp. “C’est donc la génération actuelle – Xbox One, PS4 – et la prochaine génération. Vous pouvez choisir de désactiver cela si vous le souhaitez. Nous mélangeons [console players] dans le pool de PC également – nous sommes allés de l’avant et en avons fait un gros pot – mais si vous voulez désactiver cela, vous le pouvez absolument.”

Retour 4 Blood PvP Showcase | E3 2021

Si sauter dans le PvP semble intimidant, ou si ce n’est tout simplement pas ce que vous attendez d’un jeu coopératif de destruction de zombies, vous n’avez pas à vous y engager. C’est complètement facultatif et Turtle Rock n’y a lié aucun élément narratif de Back 4 Blood. “[Swarm] est juste un mode de jeu”, a déclaré Papp. “[It’s] plus concentrés sur le fait d’entrer et de se détruire les uns les autres.”

Au lieu de cela, le récit global de Back 4 Blood se déroule dans la campagne PvE. Semblable à des jeux comme Left 4 Dead (que Turtle Rock a également développé) et World War Z, Back 4 Blood ne livre pas principalement son récit à travers des cinématiques traditionnelles. Le jeu semble utiliser une narration émergente, s’appuyant sur le dialogue entre les personnages et les détails de l’environnement pour brosser un tableau de ce qui se passe. “Nous ne voulons pas prendre le contrôle du joueur, forcer le jeu à s’arrêter et vous faire regarder toute une cinématique”, a déclaré Papp.

Lorsque nous avons joué à Back 4 Blood lors de l’aperçu, nous avons remarqué que cela signifiait qu’il n’y avait pas beaucoup de sentiment de camaraderie entre les personnages jouables – dans les premiers niveaux de toute façon, il n’y avait pas d’arcs de personnages substantiels ou de développements notables dans les relations interpersonnelles. Les personnages se sont sentis un peu plats et stéréotypés génériques pour le genre de jeu de destruction de zombies – ils se sont surtout lancés des répliques ou se sont excusés d’avoir accidentellement tiré sur leurs coéquipiers à l’arrière de la tête.

Mais là où les nettoyeurs individuels échouent, le monde livre. Les environnements de Back 4 Blood regorgent de détails à dénicher. Il y a des graffitis à remarquer, des notes aléatoires à parcourir, des refuges à explorer. Et ces détails se traduisent par des informations utiles qui informent le gameplay, vous récompensant d’avoir pris le temps d’y prêter attention. À titre d’exemple, nous avons terminé un niveau en atteignant une petite planque qui avait un dessin grossier d’un ogre sur le mur, avec des avertissements peints indiquant où un groupe précédent de survivants l’avait heurté. Le miniboss est apparu au niveau suivant, mais nous y étions préparés car nous avons vu les graffitis et avons tenu compte des avertissements.

Curieusement, Papp a annoncé que Back 4 Blood irait au-delà du dialogue du personnage et des détails du monde pour raconter son histoire, mais ne révélerait pas à quoi cela pourrait ressembler. “Il y aura plus à raconter – nous n’entrerons pas dans les détails maintenant, vous devrez voir au lancement – ​​mais c’est principalement par le dialogue”, a-t-elle déclaré.

Nous n’aurons plus trop à attendre pour voir ce que signifie Papp. Back 4 Blood devrait être lancé sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et PC le 12 octobre. Le jeu sera également disponible sur Xbox Game Pass le premier jour.

