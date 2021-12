« Back In Black » d’Ac/Dc nommé « le plus grand album australien de tous les temps » de Rolling Stone Australie

AC DC‘s « De retour en noir » a dominé la liste Rolling Stone Australie des « 200 plus grands albums australiens de tous les temps ». Les rockers légendaires apparaissent également sur la liste trois fois de plus, avec « Autoroute pour l’enfer » (N° 29), « Des actes sales faits à bas prix » (N° 60) et « Puissance » (N° 136).

Au fur et à mesure que la liste complète est comptée, chaque entrée est accompagnée d’une discussion approfondie du disque par certains des meilleurs journalistes musicaux d’Australie, en se concentrant sur l’héritage, l’impact et la nature résonnante des albums qui ont fait la liste complète.

En décembre 2019, « De retour en noir » a été certifié par le Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique pour les livraisons américaines de 25 millions d’exemplaires.

« De retour en noir » est devenu platine pour la première fois en octobre 1980 et avait déjà été certifié 22 fois platine en décembre 2007. Le RIAA listes « De retour en noir » comme le quatrième album le plus vendu de tous les temps.

Le 25 juillet 1980, AC DC publié « De retour en noir » aux États-Unis, suivi de la sortie de l’album au Royaume-Uni le 31 juillet. C’était le premier album du groupe sans chanteur principal Bon Scott, décédé quelques mois plus tôt après s’être évanoui et s’étouffer avec son propre vomi après une longue nuit de beuverie.

Le groupe a rapidement décidé d’aller de l’avant et a embauché Brian Johnson de la bande GEORDIE pour reprendre le chant, et ils se sont rendus aux Bahamas pendant environ six semaines pour faire l’album. AC DC avait fait de sérieux progrès en Amérique avant Scottest la mort, mais personne ne savait comment « De retour en noir » serait reçu.

Johnson Raconté Le pouls de la radio qu’il n’avait pas la moindre idée du succès « De retour en noir » s’avérerait être. « Je venais de me faire fondre le cerveau là-dedans, et je ne savais pas si c’était bon ou mauvais », a-t-il déclaré. « C’était la première fois que j’allais aux Bahamas, de toute façon, ou près de l’Amérique, vous savez, et vous (devez) vous en souvenir, j’étais juste fasciné par toute la culture et tout, et je n’avais aucune idée de ce que diable J’étais en train de le faire ! Et (rires) chanceux, vraiment – ​​j’ai eu un peu de chance, je pense. »

« De retour en noir » inclus les célibataires « Tu m’as secoué toute la nuit », qui a culminé à la 35e place du Billboard Hot 100, et « De retour en noir », qui a culminé à la 37e place.

Malgré son énorme succès, il n’a jamais dépassé la 4e place des charts. Le prochain album du groupe, « Pour ceux sur le point de rock », atteint le n° 1.

« De retour en noir » a été produit par Robert « Mutt » Lange, qui a continué à produire DEF LEPPARD, ÉTRANGER, LES VOITURES, et BRYAN ADAMS.

En 2012, « De retour en noir » a été ajouté à L’Académie d’enregistrementest légendaire Temple de la renommée des Grammy collection.

