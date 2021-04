‘Back To Black’: Comment Amy Winehouse a traversé l’Atlantique

Début 2007, l’enthousiasme venant du Royaume-Uni à propos de Amy Winehouse était trop accablant pour que l’industrie du disque américaine l’ignore plus.

La sensation vocale britannique n’avait pas réussi à faire les charts américains avec son premier album Frank, qui a fait ses débuts au Royaume-Uni en 2003, atteignant un sommet initial de n ° 13. Mais même dans son pays d’origine, ce premier disque était plus un favori critique qu’un succès commercial jusqu’à ce que Winehouse publie la suite, Back To Black, le 27 octobre 2006. Les deux albums passeront littéralement des années dans les charts britanniques.

Back To Black, produit par Mark Ronson et largement salué en Grande-Bretagne comme un chef-d’œuvre moderne de la musique soul contemporaine, est entré dans les best-sellers nationaux au n ° 3 en novembre 2006. Peut-être étonnamment rétrospectivement, il n’a passé que quatre premières semaines dans le Top 40, mais ensuite l’effet de son premier tube «Rehab» et du single de la nouvelle année «You Know I’m No Good» a commencé à se faire sentir.

Au cours de la seconde moitié de janvier 2007, Back To Black a dominé le classement britannique pour la première fois et a continué à passer toutes les 48 semaines suivantes, sauf deux, dans le top dix. L’Amérique ne pouvait plus oublier Amy et l’album est entré dans le Billboard 200 du classement du 31 mars.

Juste avant la sortie du plateau aux États-Unis sur Universal Republic, Kim Garner, vice-président senior du marketing et du développement des artistes du label, a déclaré à Billboard: «Les commentaires à tous les niveaux ici ont été tout simplement incroyables. Amy a eu deux émissions incroyablement réussies ici à New York qui ont généré un grand nombre d’excellentes critiques. Ces concerts à la mi-janvier, au Joe’s Pub à la mi-janvier, étaient ses tout premiers spectacles aux États-Unis.

« Cela a incité les gens à repenser la musique »

L’album «a incité les gens à repenser la musique», a déclaré Ronson à Billboard, «parce qu’il était si simple dans son approche: le son de cinq ou six très bons instrumentistes avec un chanteur incroyable. Blender, saluant l’apparition du disque aux États-Unis, a déclaré que cela «sonne fantastique – en partie parce que la production cloue une âme des années 60 prête à l’échantillon jusqu’au son de batterie et en partie parce que Winehouse est un enfer d’un chanteur impressionnant. Le New York Times a ronronné: «Auteure-compositrice anglaise de 23 ans, Mme Winehouse est des décennies trop jeune pour la nostalgie des années 60, mais elle a inventé une série de chansons merveilleusement décalées dans le temps.

Back To Black a atteint la deuxième place aux États-Unis, devenant or en mai 2007, platine en juillet et double platine en mars suivant. À partir de là, cette signature «Rehab» est devenue un élément pop majeur, atteignant le n ° 9 du Hot 100, et à la fin de l’année, Winehouse avait six nominations aux Grammy, dont elle en gagnerait cinq, manquant seulement dans l’album de le département Année. Mais à l’époque de la sortie américaine de Back To Black, Winehouse était typiquement et délicieusement dédaigneux à propos des aspects commerciaux du disque.

«J’adore faire de la musique et jouer des concerts», a-t-elle déclaré à cet écrivain dans cette histoire de Billboard, «et je suis vraiment reconnaissante de l’opportunité de le faire. Mais pour être honnête, je ne suis pas du genre à penser à la démographie. Je suis juste le «tour». »

