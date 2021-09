Backblaze s’associe à Vultr pour un nouveau concurrent de stockage cloud d’Amazon, Google et Microsoft

Beaucoup de gens pensent que Backblaze n’est qu’un fournisseur de sauvegarde dans le cloud pour les utilisateurs de Mac qui cherchent à avoir une copie hors site de leurs photos, films, documents, etc. La société propose également des solutions commerciales robustes. Aujourd’hui, Backblaze annonce un nouveau partenariat Backblaze B2 avec Vultr qui offre aux organisations une alternative de stockage aux trois grandes entreprises technologiques.

« Le stockage et le calcul dans le cloud évolutifs sont des nécessités pour la plupart des applications modernes », a déclaré Nilay Patel, vice-président des ventes et des partenariats chez Backblaze. « Avec Backblaze et Vultr ensemble, il n’est plus nécessaire pour les organisations de tolérer le verrouillage des fournisseurs, les complexités et les coûts qui sont traditionnellement associés aux options héritées. »

« Le partenariat Backblaze-Vultr signifie que davantage de développeurs peuvent créer les piles technologiques flexibles qu’ils

veulent construire, sans avoir à faire des choix inutilement difficiles entre l’accès et

l’abordabilité », a déclaré Shane Zide, vice-président des partenariats mondiaux chez Vultr. « Lorsque deux entreprises qui

se concentrer sur la facilité d’utilisation et le rapport qualité-prix font fonctionner leurs technologies ensemble, le tout

est supérieur à la somme des parties.

Dans le paysage actuel du stockage de données, avoir plus d’options est toujours une idée fantastique. Vultr est le plus grand fournisseur mondial de cloud privé à grande échelle sur le marché, il devient donc une bonne alternative au fait de se sentir obligé d’utiliser le stockage d’entreprise cloud Amazon, Google ou Microsoft pour l’évolutivité.

Vultr compte plus de 1,3 million de clients, avec plus de 40 millions d’instances déployées dans 17 environnements mondiaux. Vultr propose un environnement cloud abordable et facile à utiliser pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations et à éviter de travailler avec les plus grands géants de la technologie du marché.

Pour plus d'informations, consultez le blog Backblaze.

