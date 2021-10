Backbone, la ville oubliée et plus

Backbone.Capture d’écran : Fureur brute

Je commence à me demander si le Xbox Game Pass n’est pas une variole potentielle sur les ventes de jeux. Divulgation complète: au milieu du déluge de choses à jouer cette année, je me suis refusé à choisir plusieurs jeux intéressants, comme Backbone et The Forgotten City, retenant mon souffle pour la possibilité qu’un jour, ils atterrissent sur les jeux de Microsoft -service à la demande. Eh bien, au cours des prochaines semaines, plusieurs le sont. Pouvez-vous regarder ça?

19 octobre

Dans la fosse (Cloud, Console, PC)Outriders (PC)

21 octobre

Dragon Ball FighterZ (Cloud, Console)Echo Generation (Cloud, Console, PC)Everspace 2, via l’aperçu du jeu (PC)

28 octobre

Age of Empires IV (PC)Alan Wake’s American Nightmare (Console, PC)Backbone (Console)Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console, PC)Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console, PC)The Forgotten City (Cloud, Console, PC) )

Pendant ce temps, les éléments suivants quittent le service le 31 octobre :

Carto (Cloud, Console, PC)Celeste (Cloud, Console, PC)Comanche (PC)Eastshade (Cloud, Console, PC)Five Nights at Freddy’s (Cloud, Console, PC)Knights & Bikes (Console, PC)Unruly Heroes ( Cloud, console, PC)

Au fait : jouez à Carto tant que vous le pouvez ! C’est un jeu de puzzle soigné sur la manipulation d’un environnement en forme de tuile pour passer d’un niveau à l’autre, et trouve l’équilibre idéal entre froid et défi. Certainement l’un de mes préférés de l’année dernière.

Écoutez, je ne prétends pas faire d’hypothèses sur les habitudes d’achat de qui que ce soit. Personnellement, j’ai tendance à essuyer mon assiette avant de charger une autre portion. Une fois que j’ai fini [list of games too long to type], j’ai un œil sur deux des offres Game Pass de ce mois-ci : le jeu de détective noir Backbone et le jeu de puzzle en boucle temporelle The Forgotten City. Maintenant, il semble que je n’aurai plus besoin de payer pour jouer.

J’ai également résisté à l’un des gros blockbusters de l’automne : Deathloop. Étant donné que le jeu est publié par un studio appartenant à Microsoft, il y a fort à parier que Deathloop finira par arriver sur Game Pass, mais Microsoft n’a pas déclaré publiquement d’une manière ou d’une autre. (Lorsqu’il a été contacté pour commenter, un représentant de Microsoft n’a pas immédiatement eu de réponse.) Selon les données de vente de NPD, Deathloop, facilement l’un des jeux les plus médiatisés de la saison, n’était même pas l’un des cinq meilleurs. vendre des jeux au cours de son mois de sortie.

Les développeurs à qui j’ai parlé ont déclaré qu’apparaître sur Game Pass est une aubaine pour les ventes à long terme, notant que l’augmentation de la publicité résultant de l’apparition devant quelque 23 millions de joueurs n’est pas à se moquer. Mais il est essentiel de se rappeler que le Game Pass en est encore à ses balbutiements. Je suis curieux de voir quels sont les impacts à long terme.