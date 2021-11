Backhaul Spectrum: le ministère des Télécommunications n’attribuera plus de spectre qu’après la Loi sur le spectre

Tous les opérateurs télécoms sont confrontés à une pénurie de spectre de backhaul car les abonnés haut débit ont augmenté au cours des dernières années, ce qui nécessite plus de capacité. Le manque de spectre de liaisons terrestres affecte la qualité de service pour les clients.

Les opérateurs mobiles devront peut-être attendre plus longtemps pour obtenir plus de spectre de liaison, car le département des télécommunications (DoT) n’effectuera probablement des attributions qu’après la formulation d’une politique globale concernant le mode d’attribution de toutes les formes d’ondes hertziennes – administratives ou par enchères.

Les opérateurs ont demandé des fréquences de backhaul supplémentaires et attendent leur attribution depuis un an et demi.

Le spectre backhaul est différent du spectre d’accès et est utilisé par les opérateurs pour connecter leurs différents sites.

Les opérateurs ont estimé qu’étant donné qu’avec leurs demandes ils se sont également engagés à respecter quelle que soit la décision finale du gouvernement concernant les conditions attachées, des allocations peuvent être faites avant de formaliser une politique à cet égard.

Le DoT a déjà lancé l’exercice pour examiner si l’attribution du spectre peut être effectuée par le biais d’un processus administratif en plus de la voie des enchères.

Selon des sources, le DoT travaillait auparavant sur une politique pour le spectre de liaison, mais il a maintenant décidé que tous les types d’attribution de spectre devraient être regroupés sous un même toit. « Le DoT travaille sur le Spectrum Act, qui s’occupera de toutes sortes d’attributions de spectre, qu’elles soient administratives, aux enchères ou de toute autre méthode. Une fois celui-ci finalisé, des ondes de backhaul seront également données aux opérateurs de télécommunications », a déclaré une source.

Tous les opérateurs télécoms sont confrontés à une pénurie de spectre de backhaul car les abonnés haut débit ont augmenté au cours des dernières années, ce qui nécessite plus de capacité. Le manque de spectre de liaisons terrestres affecte la qualité de service pour les clients.

Auparavant, le spectre des liaisons terrestres était attribué administrativement aux opérateurs de télécommunications, mais après l’ordonnance de la Cour suprême de 2012, le DoT n’a attribué administrativement d’ondes à aucun opérateur de télécommunications. Les opérateurs ont cependant obtenu des ondes de retour sur une base provisoire du DoT. Par exemple, Reliance Jio s’est vu attribuer provisoirement un spectre de liaison terrestre en 2016 lors du lancement de ses services commerciaux. De même, le spectre de liaison terrestre antérieur de Bharti Airtel et Vodafone Idea a été renouvelé provisoirement. Mais le spectre supplémentaire n’a été accordé à aucune entreprise jusqu’à présent.

En 2012, lorsque la Cour suprême avait annulé les 122 nouvelles licences accordées par le ministre des télécommunications de l’époque, A Raja, elle avait déclaré que les ressources naturelles devaient être allouées par le biais d’un processus d’enchères. Le tribunal avait ajouté qu’il devrait y avoir un mécanisme transparent pour allouer les ressources naturelles comme le spectre, qui offrait une marge de manœuvre pour la non-vente aux enchères, mais dans les débats publics, il a été largement constaté que tout écart par rapport aux enchères serait contraire à l’ordonnance SC.

Le DoT peut demander un avis juridique sur la question, ont déclaré des sources ajoutant que, si nécessaire, la loi sur le télégraphe pourrait être modifiée pour définir clairement les modes d’attribution du spectre et à quelles fins.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.