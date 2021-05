Backlash alors que les députés travaillistes affirment que le mariage «secret» de Boris était un moyen «d’enterrer les mauvaises nouvelles» | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre et sa fiancée se sont mariés samedi lors d’une cérémonie privée à la cathédrale de Westminster. Le leader travailliste Sir Keir Starmer a mis ses divergences politiques de côté et a souhaité au couple une “vie heureuse ensemble”, mais certains autres membres de son parti n’ont pas pu résister à tirer sur M. Johnson.

Le député travailliste Jon Trickett a affirmé que les noces étaient un « bon moyen d’enterrer les mauvaises nouvelles de cette semaine ».

Ses remarques sont intervenues alors que Dominic Cummings lançait une attaque étonnante contre la gestion par le gouvernement de la pandémie, l’augmentation des cas de variante indienne au Royaume-Uni et un rapport innocentant M. Johnson d’actes répréhensibles concernant les rénovations de son appartement de Downing Street.

Dans un message sur Twitter, M. Tricket a écrit: «Le mariage secret de Boris – un bon moyen d’enterrer cette semaine les mauvaises nouvelles: la variante indienne COVID; témoignage de Dom Cummings; ‘qui devrions-nous laisser mourir?”; activités de poisson dans l’appartement n ° 10; les plus riches deviennent encore plus riches, etc. »

La députée travailliste Tonia Antoniazzi a affirmé que le mariage était une tentative de “se détourner de la presse négative”.

Le parlementaire travailliste vétéran Barr Sheerman a personnellement frappé M. Johnson qui s’est marié pour la troisième fois et a tweeté: “Où ont eu lieu les précédents mariages du Premier ministre s’il y avait des plaques bleues?”

Le député conservateur Paul Bristow a dénoncé les propos tenus par les membres de l’opposition.

Le député de Peterborough a déclaré: «Certains députés travaillistes méprisent Boris et Carrie.

« Quelle vision du monde ces députés travaillistes ont-ils ?

“Si vous ne pouvez pas souhaiter bonne chance à un couple de jeunes mariés, alors ne dites rien.”

Même le ministre fantôme de la justice, Karl Turner, a été consterné par certains des commentaires publiés en ligne.

Le député travailliste a déclaré: «Le jour du mariage d’un couple est censé être un événement merveilleusement heureux. Alors, n’est-il pas terrible que lorsque notre Premier ministre se marie, les gens demandent « qui a payé ».

Samedi, le père de M. Johnson, Stanley, a été aperçu à Downing Street après la cérémonie, tandis que des invités et des musiciens ont été vus quitter le numéro 10 après la réception.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: “Le Premier ministre et Mme Symonds se sont mariés hier après-midi lors d’une petite cérémonie à la cathédrale de Westminster.

“Le couple célébrera son mariage avec sa famille et ses amis l’été prochain.”