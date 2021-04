Backmarker botch laisse Sir Lewis Hamilton dans le gravier

Sir Lewis Hamilton poursuivait Max Verstappen dans le trafic pour P1 à Imola, mais une rare erreur l’a laissé glisser dans le gravier.

Les premières pluies avaient laissé certaines parties du circuit d’Imola très humides, tandis qu’à d’autres endroits, le tarmac était presque sec.

Mais au fur et à mesure que la course avançait et que les nuages ​​se dissipaient, c’est le leader Verstappen qui a cligné des yeux le premier pour monter les pneus slick, avec Hamilton suivant un tour plus tard.

L’écart entre la paire avait oscillé entre deux et quatre secondes alors qu’ils se frayaient un chemin dans le trafic, mais à ce stade, une erreur inhabituelle de Hamilton a glissé large et dans le bac à gravier alors qu’il tentait de doubler George Russell à Tosa.

Après avoir légèrement reculé la W12, Hamilton a mal jugé l’angle par rapport au mur et ainsi, tout en essayant de corriger sa Mercedes, a heurté les barrières.

Sa prochaine tentative pour sortir de cette situation délicate a été plus réussie car il a fait marche arrière à travers le bac à gravier et est revenu sur le circuit, bien que le prix qu’il avait payé pour les erreurs était beaucoup de temps perdu et une aile avant cassée.

Cependant, ses collègues Mercedes Russell et Valtteri Bottas ont ensuite été impliqués dans une violente collision alors que les deux hommes se sont heurtés à l’approche de Tamburello et se sont retrouvés dans le gravier.

Heureusement, le couple n’a pas été blessé lorsque Russell est sorti de l’épave de la FW43B pour donner à Bottas un doigt et une gifle sur le casque, mais avec la course alors signalée au drapeau rouge, il était de retour dans la voie des stands pour Hamilton et les pilotes restants.

Nous ressentons la même chose @LewisHamilton Lewis a réussi à revenir aux stands et à installer un nouvel aileron avant. Grosse seconde mi-temps devant lui pour faire quoi que ce soit de son dimanche après son congé. # ExperienceF1 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/pHlOjAZwim – F1 Experiences (@ f1_experiences) 18 avril 2021

Hamilton s’est retrouvé P9 dans l’ordre sous la période du drapeau rouge, mais a néanmoins été vu accroupi dans la voie des stands avec sa tête dans ses mains.

Avec Verstappen toujours en tête, le Britannique savait qu’il avait un énorme défi à relever pour garder l’homme Red Bull loin de la première place du championnat des pilotes.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!