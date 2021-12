Backpacker a une impasse avec le couguar, les oiseaux viennent à son secours

Une routarde de l’Arizona est devenue terrifiée lorsqu’elle s’est retrouvée face à face avec un puma perché sur un arbre au-dessus de son camping et a refusé de partir.

Tiffany Foster en était au quatrième jour d’un voyage de randonnée en solo de cinq jours dans le parc national de Saguaro et venait d’assister à un troupeau de cerfs sortir du canyon où elle campait.

« Après probablement trois à cinq minutes, je me suis retourné et il y avait un énorme chat accroché à un arbre à environ 10 pieds de moi », a décrit Foster sur sa vidéo YouTube Semi Feral Hiker. « Il était perché à environ 2-3 pieds du sol sur le tronc d’un arbre. »

Foster recula lentement de quelques mètres et alla chercher son spray anti-ours et empocha son messager par satellite Garmin inReach. Elle a ensuite commencé à ramasser des pierres et à les lancer sur le couguar, tout en lui criant dessus.

Ça ne bougerait pas. Elle a allumé son iPhone et a commencé à filmer.

« Je n’ai pas pu filmer ce qui l’a finalement fait sortir de l’arbre », a-t-elle écrit dans la vidéo. « Un troupeau de geais des broussailles est venu à mon secours. Ils l’ont bombardé en piqué et l’ont agacé.

Bien que vous ne puissiez pas voir les oiseaux, vous pouvez les entendre en arrière-plan.

« Enfin, un glorieux troupeau de scub geais a survolé et a commencé à attaquer le chat », a écrit Foster dans sa description. « Après quelques coups de bec des oiseaux, il est descendu de l’arbre. »

Elle pensait qu’il était parti, mais il est revenu momentanément pour vérifier un sac de ses vêtements sales. On suppose qu’elle a pu l’effrayer avec des pierres ou ses cris, car il a finalement quitté le camping. Mais Foster ne se sentait pas à l’aise.

« C’est probablement le plus effrayant qui me soit arrivé de toute ma vie », a déclaré Foster dans la vidéo. « Je suis terrifié. Ce n’est pas une blague. J’avais un couguar dans mon camp. Et ce crétin était assis dans l’arbre au-dessus de ma boîte à ours et ne voulait pas partir. J’ai lancé des pierres, j’ai crié. Je me sens assez mal à l’estomac en ce moment. Bien sûr, chaque bruit est un… couguar.

Également sur FTW Outdoors : un petit chien regarde un lion des montagnes ; ‘c’est vraiment effrayant’ (vidéo)

Au cours de l’épreuve, Foster avait envoyé un texto à son mari et au National Park Service.

« Juste après son départ, j’ai commencé à recevoir des réponses à mes SMS inReach frénétiques », a-t-elle écrit dans sa description. « Le personnel du parc national a dit que je devais partir immédiatement. Je n’avais pas besoin qu’on me le dise deux fois non plus !

En quatre heures, elle a parcouru 10 miles dans le noir et est sortie du parc.

« On m’a dit plus tard que c’était LA rencontre homme/cougar la plus alarmante documentée dans les Rincons depuis les années 1890 », a écrit Foster.

Le National Park Service a fermé la zone jusqu’à dimanche en raison de l’activité des pumas, avertissant les randonneurs d’éviter le terrain de camping Grass Shack le long de l’Arizona National Scenic Trail, a rapporté Tucson.com.