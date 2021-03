BackToBusiness: Akhil Jain de Madame sur la stratégie à suivre pour rebondir

Akhil Jain, directeur exécutif, Madame

Alors que les marques essaient de trouver un signe de semblant après une période d’incertitude, il est devenu plus important que jamais de comprendre et d’évoluer en fonction des attentes changeantes des consommateurs. De la vente de produits en ligne à l’intégration des commentaires des consommateurs, voici quelques-unes des façons dont les marques essaient de rester pertinentes. Akhil Jain, directeur exécutif de Madame, explique comment les marques et les agences peuvent interagir avec leurs consommateurs –

Sur le playbook, les marques et les agences doivent s’adapter à la nouvelle normalité

Ils disent que «la mode périt plus vite qu’une mangue mûre». Toutes les industries sont coupées du même tissu et l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’industrie de la fabrication et de la vente au détail de vêtements n’est pas différent. Alors qu’un calendrier pour «post-Covid-19» est toujours un script pyridine, les acteurs de l’industrie ont commencé à se préparer à la nouvelle norme.

Des changements de garde-robe, de la gestion de leur inventaire aux défilés de mode en ligne, les choses ont changé la façon dont l’industrie de la mode est maintenant perçue.

Les magasins virtuels seront la nouvelle norme

Les ventes en ligne ont été le principal objectif de la plupart des acteurs de l’industrie du vêtement, tout en se concentrant également sur les achats en magasin en toute sécurité pour les clients. Pour faire face à l’augmentation de la demande, la plupart des organisations ont commencé à préparer leurs installations de formation en ligne à des capacités de vente au détail spécifiques ainsi qu’à l’intégration d’entreprises. L’accent est désormais mis sur la création d’équipes dotées de compétences et d’un état d’esprit qui permettent aux entreprises de proposer aux consommateurs de formidables expériences de marque.

Utilisation optimale

Les entreprises qui ont appliqué des technologies avancées pour créer de nouvelles expériences ont créé un nouveau paradigme pour l’interaction avec les clients. Il y a un besoin constant de moderniser et de mettre à jour les relations commerciales et sociales.

Les agences ont également compris que chaque entreprise est donc unique et a besoin d’une solution tout aussi unique. Ils nous aident à plonger profondément dans les problèmes auxquels les entreprises sont confrontées, grâce à un conseil efficace qui va au-delà de simples ajustements d’interface pour mettre en évidence les améliorations potentielles liées à la stratégie, à la marque, à la conception, à la fonctionnalité et à la convivialité.

L’avenir ne cesse d’évoluer et les tendances commerciales axées sur la technologie seront non seulement une aubaine pour les consommateurs, mais stimulent également la croissance et l’innovation. Le secteur de la vente au détail construit régulièrement un créneau qui a été assez évident, en particulier pendant Covid-19. Les consommateurs exigent actuellement plus d’options d’achat qui soient pratiques, accessibles et sûres.

Sur le retour progressif de l’entreprise – quelle quantité est restaurée et les nouvelles tendances qui peuvent être repérées par rapport à l’époque pré-Covid

La phase Covid-19 a été la plus inattendue et la plus sans précédent et la demande, l’offre et la disponibilité de la main-d’œuvre ont été affectées à l’échelle mondiale. Cependant, chez Madame, nous avons étroitement collaboré avec nos clients tout au long de Covid, et cet engagement étroit a porté ses fruits avec la reprise des ventes en ligne. Dès le début du déverrouillage, nous avons assisté à une hausse des ventes en magasin de niveau 2 et 3, ce qui nous a conduit à ouvrir plusieurs magasins dans des emplacements de l’arrière-pays. Nous avons atteint jusqu’à 70% des ventes pré-Covid en novembre et en sommes maintenant à près de 100% des ventes pré-Covid.

Les achats en ligne pour nous représentaient environ 2% du chiffre d’affaires total avant Covid, et représentent désormais près de 10% de nos ventes globales. Ce changement devrait également se poursuivre à l’avenir. Avec des investissements dans la technologie haut de gamme, nous visons à booster l’expérience d’achat en ligne.

Sur la façon dont les marques peuvent créer des expériences significatives à la maison pour les consommateurs

Les achats en magasin, là où cela n’était pas possible, ont été supplantés par les achats en ligne. La pandémie a encouragé l’adoption de nouveaux modèles d’achat dans toutes les industries, mais en particulier dans l’habillement. Au cours des derniers mois, Madame a pu aboutir à diverses expériences et aspects de la vente de sa ligne sur une plateforme en ligne. Les expériences virtuelles ont été amplifiées pour les clients et Madame, grâce à une analyse approfondie, a amélioré les expériences en ligne des consommateurs, leur donnant de nouvelles façons de s’explorer à travers la mode. Les vêtements de jour, les essentiels de l’été, sont appelés la nouvelle garde-robe de quarantaine et, tandis que les vêtements de luxe se sont écartés des vêtements amicaux, les vêtements de détente et les vêtements de sport connaissent une augmentation des habitudes d’achat.

Madame a maintenu son engagement envers la nature et la durabilité. Nous avons créé des conceptions innovantes qui minimisent les déchets textiles dans le processus de fabrication. Nous pensons qu’émerger en tant que marque de mode durable est le besoin de l’heure et toutes les marques doivent évoluer vers une mode respectueuse de l’environnement. Notre objectif de durabilité à long terme est de devenir une organisation 100% respectueuse de l’environnement. Nous prévoyons également de réduire l’empreinte carbone d’au moins 80%, puis de devenir une entreprise négative en carbone d’ici 2030.

Sur la contribution des points de vente en ligne par rapport aux points de vente hors ligne et sur la manière dont les marques peuvent tirer le meilleur parti du passage au numérique

Plus tôt l’année dernière, dans un gabarit de stratégie, nous avons renforcé notre présence en ligne. Nous avons lancé un site Web d’achat en ligne exclusif glamly.com. Notre site Web existant a été repensé et modifié en fonction de notre gamme de vêtements actuelle et des produits diversifiés pour offrir une expérience client personnalisée. En Inde, avec plus de 700 points de vente, nous avons conçu nos mécanismes de distribution pour nous concentrer sur la pénétration du marché.

L’industrie du commerce électronique a connu un boom ces derniers mois et donc sur certaines plateformes comme Glamly, Myntra, Amazon et Ajio a conduit à des ventes massives pour nous chez Madame. De nouvelles stratégies dans les secteurs de la fabrication, de la vente au détail et de la distribution ont été conçues pour répondre au nouveau style occidental de vêtements.

La numérisation permet aux entreprises d’ajuster les produits en fonction de la demande pour ces produits en utilisant des informations de vente en temps réel, ce qui leur permet d’accélérer la production de best-sellers et de réduire leurs pertes sur les retardataires. Les opportunités liées à la numérisation ont permis aux marques d’accéder, de stocker et de traiter une grande quantité de données à la fois au sein d’une entreprise et en externe. De nombreuses unités de fabrication obtiennent désormais des données client personnalisées pour personnaliser la conception du produit, le service et le processus de vente. Dans un système avec une transparence de bout en bout, chaque membre du réseau aura accès à toutes les données.

Sur la façon dont votre catégorie a évolué et les étapes à suivre par les marques pour se connecter au sein des marchés de niveau 2, 3, 4 et au-delà

La consommation locale et les préférences des clients nous permettent d’exploiter le potentiel de chaque région, ce qui a un impact plus profond sur le marketing zonal. Nos modèles d’exploitation ont conduit à une croissance à deux chiffres d’une année sur l’autre, hors 2020. Nous avons assisté à une croissance significative des ventes en ligne pendant la période pandémique de 2020. Les ventes en ligne sont passées de 2% des ventes globales à près de 10% avec un La poursuite de la tendance à la hausse est principalement due à la croissance des villes de niveau 2 et de niveau 3. Des villes comme Ludhiana, Chandigarh, Lucknow, Jaipur, Mohali, Noida, Jammu et Shimla étaient les villes à forte croissance de la marque.

Nous maintenons notre positionnement sur le marché en tant que marque internationale avec des déclarations de mode audacieuses et restons au fait des tendances internationales, des styles nouveaux et à venir avec des tissus expérimentaux.

Au cours des trois prochaines années, nous prévoyons une triple croissance grâce aux ventes en ligne et nous nous concentrons fortement sur les ventes en ligne.

