BackToBusiness: Amar Sinha de Radico Khaitan sur la stratégie à suivre pour rebondir

Amar Sinha, directeur des opérations, Radico Khaitan Ltd

Alors que les marques essaient de trouver un signe de semblant après une période d’incertitude, il est devenu plus important que jamais de comprendre et d’évoluer en fonction des attentes changeantes des consommateurs. De la vente de produits en ligne à l’intégration des commentaires des consommateurs, voici quelques-unes des façons dont les marques essaient de rester pertinentes. Amar Sinha, directeur de l’exploitation, Radico Khaitan Ltd, explique comment les marques et les agences peuvent interagir avec leurs consommateurs –

Sur le playbook, les marques et les agences doivent adopter la nouvelle normalité

Le marketing numérique jouera un rôle crucial dans la nouvelle normalité, il est donc impératif que les marques s’adaptent à la dynamique changeante pour faire sentir leur présence. Il est crucial pour les marques d’exploiter les plates-formes en ligne sur lesquelles la plupart de leurs consommateurs et fidèles à la marque passent du temps tout en comprenant le type de conversations pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt. Cela aidera les marques à cibler les consommateurs avec le bon type de message tout en générant des impressions durables et en créant une connexion.

Avec l’évolution du comportement des consommateurs et leur inclination accrue vers le contenu numérique, les marques doivent également élaborer des stratégies marketing pour attirer les consommateurs vers la marque. Les entreprises doivent changer leur narration sur leur marque afin que les consommateurs puissent se sentir plus connectés. À l’avenir, il ne peut pas s’agir de tous les articles promotionnels axés sur les ventes, mais d’un contenu plus significatif avec un lien émotionnel.

Sur le retour progressif de l’entreprise – dans quelle mesure elle a été restaurée et les nouvelles tendances qui peuvent être repérées par rapport à l’époque pré-Covid

En raison de la pandémie et des restrictions imposées par le gouvernement pour freiner la propagation du virus, les affaires ont été lentes et les opérations ont été légèrement interrompues pendant une courte période. Cependant, cela a été momentané et avec un portefeuille de marques robuste et un réseau de distribution solide, il ne nous a pas fallu le temps de rebondir. La nation tout entière a subi d’énormes pertes en raison du verrouillage et la réouverture des points de vente d’alcool après l’assouplissement des règles a apporté un énorme soulagement en termes de génération de revenus.

Dans le scénario actuel, les médias sociaux ont donc brisé toutes les barrières; dans la nouvelle normalité, l’accent sera sans aucun doute mis sur le marketing numérique. Les médias sociaux sont devenus une bouée de sauvetage pour les gens depuis que le verrouillage et la consommation numérique ont explosé. L’élan continuera, transcendant toutes les barrières géographiques. Radico Khaitan a prévu l’essor du marketing en ligne qui nous a aidés à rester pertinents et connectés. Les entreprises devront se concentrer davantage sur la compréhension des besoins des consommateurs en matière de changement et de s’adapter à l’évolution du scénario commercial. Ce qui va changer maintenant, c’est le processus et la manière de raconter des histoires et de s’engager avec les consommateurs grâce à des campagnes significatives et prêtes à l’emploi.

L’une des tendances les plus significatives a été la «consommation à domicile», qui a connu une montée en flèche depuis le verrouillage. Les gens ont commencé à stocker leur choix de spiritueux plutôt que de s’aventurer prendre un verre ou deux. Les gens, qui ont déjà le pouvoir d’achat, sont également passés à plus d’alcool de qualité lorsqu’ils sont à la maison, car ils économisent davantage lorsqu’ils choisissent d’acheter une bouteille entière par rapport à la consommation d’alcool en plus petites quantités dans les pubs ou les restaurants. Cela a conduit les gens à passer à des produits de meilleure qualité sans brûler un trou dans leurs poches.

Sur la façon dont les marques peuvent créer des expériences significatives à la maison pour les consommateurs

Le temps passé en ligne par des personnes de tous les groupes d’âge à travers le monde a augmenté de manière multiple pendant leur séjour à domicile après le verrouillage. Les émissions et les jeux en ligne ont attiré plus de regards sous la forme des utilisateurs existants et de nombreux nouveaux utilisateurs qui ont commencé à explorer le support virtuel après la pandémie. Pour garder les consommateurs engagés et répondre à leurs besoins, les marques peuvent organiser des campagnes interactives en ligne.

Radico Khaitan est resté fidèle à ses clients en se connectant constamment avec eux pour les aider à surmonter le blues de verrouillage. De l’organisation de concerts de musique en ligne à la sensibilisation sur Covid-19 et à l’annonce de concours sur les réseaux sociaux, nous n’avons rien négligé pour garder l’esprit de leurs clients élevé. Magic Moments Music Studio – de la maison de Radico Khaitan – s’est associé à l’un des meilleurs jockeys musicaux DJ Aqeel pour animer un concert en ligne. L’émission musicale en direct – sur la page officielle Instagram de Magic Moments – a vu trois fois l’engagement habituel qui se produit sur les pages de médias sociaux. Magic Moments Music Studio s’est également associé au Sunburn Home Festival: Chapter 1 pour un festival de musique virtuelle organisé en juillet 2020.

Sur la contribution des points de vente en ligne par rapport aux points de vente hors ligne et comment les marques peuvent tirer le meilleur parti du passage au numérique

La livraison en ligne de boissons alcoolisées a commencé pendant la pandémie. Le commerce électronique d’alcool était un moyen efficace de se conformer aux normes de distanciation physique et de réduire considérablement les risques de transmission de virus. C’est également sans tracas et plus rapide en ces temps, tout en pouvant desservir une grande partie géographiquement. Cependant, il s’agit d’un nouveau concept pour l’industrie et est toujours en mode de progrès et a le potentiel d’être au même niveau que tout modèle de commerce électronique existant. Bien que le mode en ligne puisse prendre un certain temps pour afficher des résultats efficaces, il devrait devenir une option plus préférable et plus rapide pour les consommateurs dans les temps à venir.

Sur la façon dont votre catégorie a évolué et les étapes à suivre par les marques pour se connecter au sein des marchés de niveau 2, 3, 4 et au-delà

Avant la pandémie, il n’était pas possible pour les personnes des niveaux 2, 3 et 4 de participer à des événements avec billets hors ligne organisés dans les métros. Cependant, avec les festivals de musique et autres événements culturels, les consommateurs virtuels de ces villes se sentent également connectés à la marque. Avec l’accès à des festivals comme Sunburn – qui a accueilli le tout premier festival virtuel pendant la pandémie – en un clic, ce qui semblait être un rêve lointain pour les habitants de ces marchés est devenu réalité. Radico Khaitan s’est associé à Sunburn et nous pourrions fournir aux gens des coins les plus éloignés une plate-forme pour en faire l’expérience. Les plateformes numériques ont donc réduit l’écart entre les marques et leurs consommateurs sur les marchés de niveau 2, 3, 4 et au-delà.

