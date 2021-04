BackToBusiness: Ankit Nagori d’Eatfit sur la stratégie à suivre pour rebondir

Ankit Nagori, co-fondateur, Eatfit

Alors que les marques essaient de trouver un signe de semblant après une période d’incertitude, il est devenu plus important que jamais de comprendre et d’évoluer en fonction des attentes changeantes des consommateurs. De la vente de produits en ligne à l’intégration des commentaires des consommateurs, voici quelques-unes des façons dont les marques essaient de rester pertinentes. Ankit Nagori, co-fondateur d’Eatfit, explique comment les marques et les agences peuvent interagir avec leurs consommateurs.

Sur le playbook, les marques et les agences doivent adopter la nouvelle normalité

À l’heure actuelle, les marques doivent garder à l’esprit que le comportement et les préférences des clients ont beaucoup changé au cours de la dernière année. Dans la plupart des cas, les clients ont été principalement à l’intérieur avec très peu de voyages aller. Dans de tels cas, il est important de parler d’expériences à la maison et de présenter des groupes plus petits dans tout le contenu visuel. De plus, une grande partie du divertissement hors de la maison est remplacée par le divertissement à la maison. Par conséquent, les solutions de produits doivent également être conçues en gardant cela à l’esprit.

Sur le retour progressif de l’entreprise – dans quelle mesure elle a été restaurée et les nouvelles tendances qui peuvent être repérées par rapport à l’époque pré-Covid

Pour les entreprises qui sont en personne, en février-mars, une récupération de 50 à 60% était notée. Avec le début de la deuxième vague, qui est encore plus importante que la précédente, les chiffres sont à nouveau tombés à 35-40% de récupération. Les marques devront prévoir de transférer une grande partie de leurs revenus vers des services et des expériences à domicile au cours des prochains trimestres pour rendre leur entreprise plus robuste.

Sur la façon dont les marques peuvent créer des expériences significatives à la maison pour les consommateurs

Pour différentes catégories, différentes stratégies sont déployées. Les produits compatibles avec le commerce électronique passent à la livraison à domicile en tant que modèle principal. Cela s’applique également à l’alimentation et à l’épicerie. Les entreprises qui étaient de nature plus interactive sont maintenant passées à l’apprentissage basé sur la vidéo, des exemples seraient l’entraînement physique, le coaching parascolaire, le coaching K12, entre autres. De nombreux services sont maintenant offerts à domicile – salon, physiothérapie, consultations médicales et autres. Certaines entreprises ne pourront peut-être pas offrir l’un des services ci-dessus et traverseront des moments difficiles pendant ces pics Covid.

Sur la contribution des points de vente en ligne par rapport aux points de vente hors ligne et sur la manière dont les marques peuvent tirer le meilleur parti du passage au numérique

Les marques qui ont des synergies de modèle commercial avec la réalisation numérique ou à domicile devraient adopter une approche numérique d’abord. Toutes les communications doivent être adaptées pour stimuler l’activité numérique. Le contenu des médias sociaux joue un rôle important dans l’adoption du numérique et la narration. Même avec les marques qui ont moins de synergies avec le numérique, la première approche doit être une approche omnicanal. Après la pandémie aussi, bon nombre de ces changements seront permanents. Il est préférable pour les marques de commencer à faire évoluer les modèles commerciaux dans cette direction, en adoptant la technologie et en utilisant les canaux de médias sociaux pour la narration.

Sur la façon dont votre catégorie a évolué et les étapes à suivre par les marques pour se connecter au niveau 2, niveau 3, aux marchés et au-delà

Notre entreprise alimentaire avait une partie livraison en ligne et une partie dîner. Au cours des 12 derniers mois, notre dîner en salle est devenu presque nul et nous nous concentrons uniquement sur la livraison en ligne. Même les livraisons en ligne représentent 50% des chiffres pré-Covid, car de nombreuses personnes ont quitté les villes métropolitaines pour rejoindre leurs villes natales respectives. Mais nous constatons une amélioration constante des chiffres de livraison en ligne. Dans 12 mois, nous devrions être à 70-75% des nombres pré-covid. La clé ici est de créer une expérience optimale pour les clients qui commandent, à travers les plats.

