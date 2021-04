BackToBusiness: Deep Bajaj de Sirona Hygiene sur la stratégie à suivre pour rebondir

Deep Bajaj, PDG et co-fondateur, Sirona Hygiene

Alors que les marques essaient de trouver un signe de semblant après une période d’incertitude, il est devenu plus important que jamais de comprendre et d’évoluer en fonction des attentes changeantes des consommateurs. De la vente de produits en ligne à l’intégration des commentaires des consommateurs, voici quelques-unes des façons dont les marques essaient de rester pertinentes. Deep Bajaj, PDG et co-fondateur de Sirona Hygiene, explique comment les marques et les agences peuvent interagir avec leurs consommateurs –

Sur le playbook, les marques et les agences doivent s’adapter à la nouvelle normalité

Covid est là depuis un certain temps, il est important pour nous tous de commencer à penser comme les Tsiganes l’ont fait. Chaque fois que les choses reprennent, toutes les politiques et opérations doivent être construites dans un style nomade.

Sur le retour progressif de l’entreprise – quelle quantité est restaurée et les nouvelles tendances qui peuvent être repérées par rapport à l’époque pré-Covid

L’hygiène-conscience est là pour rester! Nous avons introduit dans le pays de nombreux produits destinés aux femmes en Inde. Au départ, l’adoption était par les premiers utilisateurs, cependant, avec Covid, nous avons vu un pic dans tous les domaines. Les gens ont eu une courbe d’apprentissage très abrupte – nous avons appris à quel point les infections peuvent être dangereuses. Dans notre cas, PeeBuddy était le premier stand et le premier appareil Pee en Inde pour les femmes. Initialement, il était utilisé par les personnes sujettes aux infections urinaires ou par les femmes enceintes. Maintenant, la vente a augmenté même autrement. Il en va de même avec la gamme Sirona, le nettoyant intime naturel ou la crème anti-éruption naturelle anti-frottement a connu un pic soudain avec les gens de plus en plus conscients. La même tendance est visible dans les coupes menstruelles Sirona avec de plus en plus de femmes qui s’y mettent pour éviter l’achat mensuel de serviettes ou d’éruptions cutanées. Ce sont toutes de nouvelles tendances.

Sur la façon dont les marques peuvent créer des expériences significatives à la maison pour les consommateurs

Nous devrons être plus directs. Des canaux hors ligne entiers sont perturbés et c’est une excellente occasion pour les marques de réfléchir à des moyens de gagner la confiance des clients. Qu’il s’agisse de livraison avant l’heure, de mise à jour, de récompenses, d’abonnements ou tout simplement de les surprendre – les clients gagnés à ce moment-là seront toujours vos clients si vous pouvez bien les servir. Nous devons être imaginatifs et expérimentaux.

Sur la contribution des points de vente en ligne par rapport aux points de vente hors ligne et sur la manière dont les marques peuvent tirer le meilleur parti du passage au numérique

Chez Sirona, nous parlons de problèmes d’hygiène intime et menstruelle non résolus – le grand tabou. Alors que dans l’Inde urbaine, les choses se détendent encore dans les ménages instruits, dans les villes de niveau 2 et 3, les murs sont bien trop hauts. La technologie et la logistique étaient de toute façon en train de réorganiser cela – (avec la technologie – atteindre les clients est devenu facile, les passerelles / portefeuilles de paiement ont simplifié les choses et avec la logistique – leur livraison des produits est devenue facile). Désormais, avec Covid, les gens se sont habitués à explorer et à acheter des produits en ligne. Les marques doivent adopter une stratégie axée sur le numérique pour les cinq prochaines années.

Sur la façon dont votre catégorie a évolué et les étapes à suivre par les marques pour se connecter au sein des marchés de niveau 2, 3, 4 et au-delà

Pensez numérique, pensez à l’Inde rurale et créez des produits et une stratégie pour eux. La prochaine décennie sera consacrée à la révolution numérique et l’Inde ainsi que Bharat seront en ligne – et les niveaux 2, 3 et 4 auront un meilleur revenu disponible.

