BackToBusiness: Himanshu Arya de Grapes Digital sur la stratégie à suivre pour rebondir

Alors que les marques essaient de trouver un signe de semblant après une période d’incertitude, il est devenu plus important que jamais de comprendre et d’évoluer en fonction des attentes changeantes des consommateurs. De la vente de produits en ligne à l’intégration des commentaires des consommateurs, voici quelques-unes des façons dont les marques essaient de rester pertinentes. Himanshu Arya, fondateur et PDG de Grapes Digital, explique comment les marques et les agences peuvent interagir avec leurs consommateurs.

Sur le playbook, les marques et les agences doivent adopter la nouvelle norme

En raison de la pandémie mondiale de Covid-19, les dépenses publicitaires, marketing, promotionnelles et médiatiques ont obligé les marques à réévaluer leurs campagnes publicitaires et marketing actuelles et futures afin de maintenir un flux de revenus constant. Par la suite, les agences digitales participent activement aux stratégies de communication de la marque. Avec une augmentation significative des médias numériques, les marques se concentrent sur des mesures en temps réel, construisent des tableaux de bord de données en temps réel, reformulent des stratégies de marque qui ont bénéficié dans une certaine mesure aux agences numériques.

Désormais, même les marques sont pleinement conscientes que tous leurs concurrents se concentrent de manière agressive sur le support numérique, il est donc plus que jamais essentiel d’éviter l’encombrement et d’atteindre les consommateurs avec le bon message. Les entreprises comprennent que le fait d’avoir une agence numérique résoudra non seulement l’objectif, mais aura la capacité d’attirer l’attention des utilisateurs dans les plus brefs délais. Par conséquent, les marques sont conscientes du fait qu’elles ne peuvent pas éviter les milléniaux sur le support numérique, et il devient essentiel d’avoir une agence numérique à bord pour leurs plans marketing.

Le numérique est mesurable et de plus en plus de marques ont adopté une approche en entonnoir complet en ligne, de la génération de leads aux ventes réelles, le marketing numérique joue un rôle vital pour toute marque, de la grande consommation à l’éducation en passant par l’automobile, le champ d’application s’élargit progressivement.

Sur le retour progressif de l’entreprise – quelle quantité est restaurée et les nouvelles tendances qui peuvent être repérées par rapport à l’époque pré-Covid

L’année dernière a apporté beaucoup de défis, mais cette année semble plus difficile au moins le premier trimestre financier. Si nous regardons les derniers mois, les marques et les agences étaient toutes impatientes de revenir à l’époque pré-covid, mais cela ne se produira pas de sitôt, avec la suspension IPL, des nuages ​​sombres se profilent à l’horizon.

Nous avons assisté à une baisse de la période initiale de verrouillage, mais par la suite, nous avons fait de bonnes affaires. Avec des marques penchées vers le numérique, cela a conduit des entreprises comme nous à élargir notre portefeuille. Les spécialistes du marketing se concentrent sur le support numérique tout en établissant leur budget marketing pour deux raisons: premièrement, c’est le besoin, et deuxièmement, il est également rentable, ce qui ne pèse pas sur leurs finances.

Par exemple, FMCG a vu un fort virage vers les modèles D2C pour être prêts pour l’avenir, les marques automobiles sont passées au modèle de vente en ligne. En général, la plupart des marques ont fait de gros investissements dans le numérique par rapport à la ligne principale et considèrent le numérique comme le premier moyen de communication après la pandémie.

Nous avons constaté une augmentation de nos revenus au cours des derniers mois et nous avons embauché plus de 50% de main-d’œuvre supplémentaire au cours des derniers mois en raison de la demande croissante de numérique. Mais le problème est que si les cas de coronavirus nous rendent intimidants, il deviendra difficile pour de nombreuses entreprises de survivre.

Sur la façon dont les marques peuvent créer des expériences significatives à la maison pour les consommateurs

À une époque de distanciation sociale, les marques sont confrontées à des défis pour trouver des moyens de créer une expérience de marque avec leur public. La majorité des consommateurs passant beaucoup de temps à la maison, les marques peuvent créer des expériences de marque réussies directement à la maison avec leur public cible.

Pour que les marques établissent de véritables liens avec les consommateurs, elles doivent les rencontrer sur leurs supports préférés et se concentrer davantage sur une conversation directe que sur les ventes. Les personnes doivent être au cœur de la communication de la marque pour le moment. Ce sont les moments où les entreprises doivent affiner leurs astuces marketing. À l’heure actuelle, quand il y a tellement de données disponibles, les spécialistes du marketing peuvent en tirer parti pour interagir avec leur public afin de lui donner un attrait plus personnalisé.

Cependant, le principal défi est que les marques doivent être suffisamment rapides et intelligentes si elles veulent des résultats. Par exemple, en se concentrant sur certains des facteurs, les entreprises peuvent être du côté argent avec l’aide de leurs agences numériques si elles s’adaptent à-

Découvrez votre objectifConcentrez-vous sur la narrationTrouvez des opportunités pour interagir avec le publicSoyez cohérent

Sur la manière dont les marques peuvent tirer le meilleur parti de la transition vers le numérique

Au cours de la dernière année, les consommateurs ont également fait preuve d’une très forte approche numérique, la pénétration numérique globale a augmenté en cas de pandémie, ce qui a entraîné la prise de décisions en ligne beaucoup plus. La pandémie a accéléré le virage numérique global qui aurait autrement pris beaucoup de temps pour atteindre ce stade.

Les marques qui n’ont jamais opté pour le numérique doivent comprendre que si elles ne s’adaptent pas selon les besoins, elles manquent beaucoup de potentiel. L’innovation est essentielle dans toute entreprise pour évoluer et se développer.

Au cours de la dernière année et demie, les principaux domaines d’intérêt qui ont été à l’honneur sont les médias sociaux, les influenceurs et le marketing de contenu. Les marques doivent comprendre que les médias sociaux sont un endroit bondé et toutes essaient d’attirer l’attention sur le même public. Les marques exploitent efficacement ce potentiel, mais il faut comprendre que les stratégies doivent être adaptées de manière unique, plutôt que d’imiter ce que font les autres.

Opter pour la bonne approche peut augmenter la visibilité des marques auprès des gens.

