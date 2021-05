BackToBusiness: Khatija Lokhandwala de Zivame sur la stratégie à suivre pour rebondir

Khatija Lokhandwala, responsable marketing, Zivame

Alors que les marques essaient de trouver un signe de semblant après une période d’incertitude, il est devenu plus important que jamais de comprendre et d’évoluer en fonction des attentes changeantes des consommateurs. De la vente de produits en ligne à l’intégration des commentaires des consommateurs, voici quelques-unes des façons dont les marques essaient de rester pertinentes. Khatija Lokhandwala, responsable du marketing chez Zivame, explique comment les marques et les agences peuvent interagir avec leurs consommateurs.

Sur le playbook, les marques et les agences doivent adopter la nouvelle normalité

À une époque marquée par la pandémie, l’évolution du comportement des consommateurs oblige les spécialistes du marketing à prédire ce que les consommateurs vont penser et ressentir dans la prochaine normalité et à modifier et élaborer des stratégies pour rester pertinents.

L’adoption du numérique en grand nombre, en particulier dans les petites villes et les petites villes, oblige les spécialistes du marketing à prédire les préférences des consommateurs et à faciliter la navigation et les achats pour les nouveaux acheteurs. L’afflux de la demande sur les marchés de niveau 2/3 nécessite également des efforts de marketing localisés pour que la marque résonne mieux auprès des consommateurs.

À l’heure actuelle, les consommateurs sont devenus beaucoup plus exigeants et ont besoin d’une communication honnête et directe sans le fluff. La communication doit clairement mettre en évidence la valeur que la marque ajoute à la vie du consommateur tant sur le plan fonctionnel qu’émotionnel. En ces temps difficiles, la confiance dans la marque est un facteur important qui garantit la fidélité et la rigidité des consommateurs.

Alors que la valeur a pris une prérogative compte tenu des conditions économiques sous-jacentes, les consommateurs sont prêts à payer pour des produits qui ajoutent une valeur réelle à leur vie et il est donc impératif que les marques offrent des avantages tangibles plutôt que de faire des promesses superficielles.

Sur le retour progressif de l’entreprise – dans quelle mesure elle a été restaurée et les nouvelles tendances qui peuvent être repérées par rapport à l’époque pré-Covid

La pandémie en cours a conduit à un changement radical des modes de vie de la FMH, la socialisation limitée à de plus petits groupes ou le déplacement vers l’espace virtuel, aux personnes passant une grande quantité de temps à l’intérieur. En raison de ces changements de style de vie, les besoins de vêtements intimes des consommateurs ont également évolué. Le confort est l’avantage le plus recherché, ce qui entraîne une demande accrue de styles de lingerie offrant un confort élevé.

Avec l’accent accru sur la santé et le bien-être, les consommateurs recherchent également le bon équipement de sport qui aide et soutient ses activités d’entraînement.

Nous avons également constaté une augmentation de la demande pour nos vêtements de nuit et de détente, qui offrent aux consommateurs des tissus et des coupes confortables, associés à des imprimés et des couleurs élégants, de sorte que l’on puisse passer des réunions vidéo dans la journée à la détente et à la détente le soir.

Sur la façon dont les marques peuvent créer des expériences significatives à la maison pour les consommateurs

La majorité des consommateurs passant beaucoup de temps à l’intérieur, les marques ont la possibilité d’aligner les expériences à la maison avec les occasions de consommation biologique à la maison. Et les médias sociaux ont donné aux marques une plate-forme simple pour créer des événements et des interactions virtuels.

Nous avons collaboré avec des influenceurs et organisé des événements en direct sur une gamme de sujets allant des conseils de style, à l’association des bonnes tenues intimes avec des vêtements d’extérieur, des soins de la lingerie aux entraînements à domicile qui nous permettent de rendre le quotidien un peu plus excitant.

Il y a aussi des consommateurs qui préfèrent intrinsèquement une expérience d’achat guidée qu’un magasin de vente au détail permet. Pour ce segment, nous avons eu notre guide du personnel de magasin de détail et nous aidons les consommateurs à faire leurs achats via Whatsapp, avec la livraison des produits à leur porte.

Sur la contribution des points de vente en ligne par rapport aux points de vente hors ligne et sur la manière dont les marques peuvent tirer le meilleur parti du passage au numérique

Zivame est une marque native numérique dont 90% de notre activité provient de la plate-forme numérique. Compte tenu de notre ADN numérique, nous tirons parti de la technologie pour offrir une expérience d’achat fluide à nos consommateurs.

Notre outil exclusif Fitcode permet à chacun de trouver la forme qui convient à son profil corporel dans la sécurité et la confidentialité de sa maison, notre plate-forme est conçue pour recommander des styles qui lui conviennent et nous avons des fonctionnalités telles que le contrôle en une étape, la répétition en un clic. et des options de paiement et de livraison pratiques qui améliorent l’expérience du consommateur.

Sur la façon dont votre catégorie a évolué et les étapes à suivre par les marques pour se connecter au sein des marchés de niveau 2, 3, 4 et au-delà

L’utilisation de l’analyse des données a aidé à identifier les tendances et les modèles d’achat au niveau de la ville / de l’état et nous a aidés à personnaliser notre communication pour la rendre plus pertinente et plus pertinente.

La science des données nous aide également à étudier le comportement des différentes cohortes de consommateurs – nouveaux utilisateurs et utilisateurs réguliers au niveau régional et adapter notre offre à leurs besoins et préférences spécifiques.

