Bad Bank pour résoudre les créances irrécouvrables de Rs 2 lakh crore, retirer les NPA des livres des banques ; voici comment cela fonctionnera

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé jeudi que le gouvernement de l’Union garantira pour 30 600 roupies des reçus de sécurité émis par la National Asset Reconstruction Company.

La Bad Bank est enfin là, après une décennie de discours. Il vise à aider à assainir les livres des banques en prenant en charge les créances irrécouvrables de Rs 2 lakh crore. Si cela fonctionne comme prévu, Bad Bank peut aider à réduire les NPA bancaires à l’échelle du système (actifs non productifs) de plus de 1%, et aider à récupérer certaines créances irrécouvrables, selon les analystes. La National Asset Reconstruction Company (NARCL), comme elle est officiellement nommée, acquerra les créances douteuses des banques pour les régler ou les liquider. Il achètera ces actifs stressés contre un mélange d’espèces et de reçus de sécurité garantis par le gouvernement.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé jeudi que le gouvernement de l’Union garantira pour 30 600 Rs des reçus de sécurité émis par la National Asset Reconstruction Company (NARCL). “La NARCL acquerra des actifs soumis à une contrainte par le biais d’un paiement en espèces de 15% aux banques sur la base de l’évaluation et les 85% restants seront donnés sous forme de reçus de garantie”, a déclaré Nirmala Sitharaman. Les récépissés de garantie garantis par le gouvernement ne peuvent être invoqués qu’en cas de résolution ou de liquidation.

Qu’est-ce que le NARCL ? Pourquoi est-ce nécessaire ?

La National Asset Reconstruction Company (NARCL) a été proposée par le ministre des Finances dans son discours sur le budget de l’Union. NARCL, populairement connu sous le nom de Bad Bank, fonctionnera comme une société de reconstruction d’actifs mise en place par les banques pour résoudre les actifs stressés pour un fonctionnement plus fluide. Les banques du secteur public détiendront 51 % du capital de la NARCL. La banque défaillante a l’intention de résoudre les actifs de prêt stressés supérieurs à 500 crores de roupies chacun.

Comment fonctionnera la Bad Bank

Transfert de créance irrécouvrable : NARCL reprendra les créances irrécouvrables d’une valeur de Rs 2 lakh crore auprès des banques, dont Rs 90 000 crore seront repris dans la première phase. Le ministère des Finances a déclaré que la NARCL acquerra des créances douteuses auprès des banques pour une valeur convenue d’un commun accord (naturellement, une valeur nette après décote). NARCL paiera d’avance 15 % de la valeur nette convenue de la créance irrécouvrable en espèces et les 85 % restants sous forme de reçus de garantie. Les banques utiliseraient ces 15 % de liquidités au départ pour annuler la dépréciation de la dette. Quant aux reçus de garantie pour les 85 % restants, la banque les rembourserait lorsque la banque défaillante résoudra ou liquidera la créance irrécouvrable ; ou, la banque peut également échanger ces titres contre des espèces.

Reprise de provision : « Ces prêts sont intégralement provisionnés dans les livres de la banque. Les liquidités initiales reçues, 15% de la valeur dépréciée, seraient annulées tandis que les provisions pour le solde (valeur des reçus de titres) ne seront probablement pas annulées même si elles sont entièrement fournies », ont écrit les analystes de Kotak Securities dans une note. . « La plus grande libération de provisions, le cas échéant, serait effectuée au fur et à mesure de la réception des espèces lors de la vente de ces reçus ou du rachat des reçus de sécurité. La garantie du gouvernement sur les SR peut permettre la négociation de ces titres », a ajouté Kotak Securities.

Garantie du gouvernement : Les récépissés de sécurité émis par la NARCL sont adossés à la garantie du gouvernement de l’Union. La garantie de l’État couvrira tout écart entre la valeur nominale des recettes et la valeur de réalisation réelle du crédit douteux.

La résolution est la clé

« L’efficacité avec laquelle les professionnels résolvent les actifs stressés doit être surveillée. On peut affirmer que la mauvaise banque est susceptible de devenir un entrepôt pour les prêts en difficulté sans reprise attendue, car il sera difficile de trouver des acheteurs pour les actifs hérités », a déclaré ICICI Securities dans une note. La résolution du crore proposé de Rs 2 lakh d’actifs soumis à une contrainte héritée réduira les GNPL (prêts non productifs bruts) de plus de 2%, selon la note. La valeur de réalisation estimée de 18% conduira à une reprise de provisionnement de Rs 36 000 crore. “Grâce à une exécution réussie de la phase 1, on peut s’attendre à une réduction du NPA à court terme de> 1% et à des récupérations de NPA équivalentes à 10 points de base du crédit système”, a déclaré ICICI Securities.

Pourquoi la garantie du gouvernement est-elle nécessaire?

Le gouvernement a déclaré que les mécanismes de résolution pour traiter un arriéré d’APM nécessitent généralement un soutien de la part du gouvernement. «Cela confère de la crédibilité et fournit des tampons pour éventualités. Par conséquent, une garantie gouvernementale allant jusqu’à 30 600 crores de roupies soutiendra les reçus de sécurité (SR) émis par la NARCL. La garantie sera valable 5 ans. La condition suspensive pour l’invocation de la garantie serait la résolution ou la liquidation », a déclaré le ministère des Finances.

