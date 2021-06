Bad Boy Ben Wallace – AS.com

Le producteur de musique Bizarrap marque une époque avec ses BZRP Music Sessions et la 40e est passée à Eladio Charogne. Le premier avec le t-shirt de Campazzo et la seconde avec celle de Olajuwon Ils créent une chanson qui en moins de 24 heures a dépassé les cinq millions de reproductions. En elle, est présent Ben Wallace, l’un des mauvais garçons de l’histoire de la NBA.

Je suis un mauvais garçon, maman, comme Ben Wallace

Eladio Charogne

Ben Wallace reçoit le surnom de bad boy de la bouche d’Eladio Carrión sur cette question et ce n’est pas étonnant. Le pivot de la Pistons Il est devenu une légende de la NBA pour son style reconnaissable. Cette équipe du début du siècle, pure intensité, avait son meilleur exposant au numéro 3. Au-delà du ring qu’il a réalisé en 2004, Ben Wallace était Défenseur de l’année quatre fois. Seul Mutombo l’égale. Howard et, avec celle de cette année, Gobert ils le poursuivent avec trois chacun.

Mais sur le plan défensif, il mérite qu’on se souvienne d’autres reconnaissances. Il a été membre du Meilleurs quintettes défensifs (cinq des premiers), deux fois meilleur rebondeur et un meilleur frappeur de la NBA. Également le seul de l’histoire avec 1 000 rebonds, 100 contres et 100 interceptions en quatre saisons consécutives (2001-04), le seul non repêché à avoir été étoiles et l’un des trois avec 150 blocs et 100 interceptions en sept saisons consécutives.

Et au cas où il y aurait des doutes sur l’intensité sur la piste de Ben Wallace, il faut aussi rappeler qu’il était l’un des principaux protagonistes de Malice au Palais (La vidéo avec les commentaires de Antoni Daimiel), le plus grand combat jamais vu dans l’histoire de la NBA. C’est arrivé entre les Pistons et les Pacers, par la main de Ron Artest, en 2004. Il le raconte Larry Brown, son entraîneur : “Nous savons tous que Ron est fou. Il n’avait besoin de personne ni de quoi que ce soit pour faire quelque chose de stupide. Il était capable de semer la pagaille tout seul, mais Jamaal Tinsley a attisé le feu en le lui rappelant (une petite querelle de la saison précédente). Une décision absurde. Puis j’ai laissé Wallace aller au panier quand Ron est apparu de nulle part et l’a frappé en l’air. Très peu de gens se souviennent que Ben venait de perdre sa mère. Il n’était pas même aller jouer. ce match, mais il s’est présenté mentalement non préparé. Il a poussé Artest si fort que je ne pensais même pas qu’il survivrait. Nous avions gagné le match et voulions sortir de là, alors tout ce que nous essayions de faire était de rassurer Ron. Nous l’avons compris: jamais Nous ne l’avions vu aussi détendu! Jusqu’à ce qu’un soda lui tombe sur le visage – il était allongé sur la table des buteurs, ce que beaucoup ont compris comme un geste de provocation – et il a perdu le nord “.

Précisément aussi dans une chanson d’Eladio Carrión, bien que Bad Bunny le dise, ces Detroit Pistons et leur style particulier sont mentionnés.

La playlist du vestiaire

Kemba Walker – Eladio Carrión ft. Mauvais lapin

Foi – Sech

MIB – Tours Myke

C’est cabrón ser yo – Bad Bunny ft. Anuel

Ronca freestyle – Bad Bunny

BAD BUNNY X LEBRON JAMES SPÉCIAL

Football et rumba – Anuel ft. Enrique Iglesias

Je savais – Rauw Alejandro

C’est comme ça que je suis – Anuel ft. Mauvais lapin

Mal nécessaire – Cauty ft. Lenny Tavarez

Perreo intense – Ankhal, Farruko, Guaynaa & Kevvo y Gan-Ga Remix – Bryant Myers ft. Anuel

Mon lit – Karol G

Narcos – Anuel

Pinky ring remix – Miky Woodz, J Balvin, Myke Towers et Jhay Cortez

Je m’en fous – Bad Bunny

2020 – Kevvo

Elle a compris – Yandel ft. Archange et Farruko

Lalu – Omy de Oro

Uniforme – L’Académie

6 anneaux – Bad Bunny

Vous ne mettez pas de chèvre – Bad Bunny

Le difficile – Bad Bunny

La Mauvaise – Sech

Bésame – Daddy Yankee, Zion & Lennox

Fulet – Anuel

Kiwi fraise – Rauw Alejandro

<3 - Mauvais lapin

Méduse – Jhay Cortez ft. Anuel et J Balvin

Je ne l’ai pas rabaissé – Miky Woodz

Caro – Mauvais lapin

Je m’habille comme ça – Bad Bunny

Du coeur – Bad Bunny

Se Nota – Juhn, Miky Woodz, Bryant Myers et Lary Over

Parfait – Anuel et Ozuna

Pro – lvaro Diaz

P FKN R – Bad Bunny ft. Archange et Kendo Kaponi

Militaire – Bryant Myers ft. Chen, Farruko, El Alfa, Juliito et Omy de Oro

25/08 – Mauvais lapin

Loyal – PARTYNEXTDOOR ft. Mauvais lapin et Drake

Ma’ G – J Balvin

Je suis un bandit – Ovi ft. Miky Woodz

Je m’y suis habitué – Arcangel ft. Mauvais lapin

Allez-y fort – Álvaro Díaz ft. Miky Woodz et Lyanno

Lowkey – Bryant Myers

C’est ma chienne – Duki ft. Pekeño 77, Mesita, Franux BB et 44 Kid

Joueur franchisé – Myke Towers

Los Bo – Jhay Cortez ft. Tours de Myke

Actua – Yandel ft. Kevvo et Ñengo Flow

L’Enfant – Lunay

Jusqu’à ce que Dieu le dise – Anuel ft. Mauvais lapin

Eladio Carrion || Séances de musique BZRP # 40