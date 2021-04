Bad Bunny annonce les dates de sa tournée nord-américaine 2022

La superstar de la pop latino Bad Bunny a annoncé une vaste tournée nord-américaine – El Último Tour del Mundo 2022 – du nom de son album 2020 du même nom.

La tournée débute à Denver le 9 février et se termine le 1er avril à Miami, avec des billets en vente le 16 avril à 12 h HNE. La star portoricaine a également publié une vidéo accompagnant l’annonce.

La vidéo d’annonce présente la star de la WWE Triple H, qui a offert des mots très gentils après la performance de Bad Bunny sur le ring à WrestleMania 37 la nuit dernière.

Bad Bunny a gagné des éloges pour ses talents sur le ring à WrestleMania, où il a frappé un destroyer canadien (qu’il a appelé le Bunny Destroyer). Ce mouvement désormais signature est disponible pour regarder ici.

El Último Tour del Mundo a couronné un succès retentissant de trois albums, Bad Bunny, offert l’année dernière. Il a suivi YHLQMDLG et Las Que No Iban a Salir. El Último Tour del Mundo a été le premier record en espagnol n ° 1 de l’histoire du classement. En plus de cela, Bad Bunny a remporté le Grammy Award du meilleur album pop latino ou urbain cette année pour YHLQMDLG.

Les billets pour la tournée El Último Tour del Mundo de Bad Bunny seront mis en vente le 16 avril à 12 h HNE.

Bad Bunny El Último Tour del Mundo 2022 Dates de la tournée:

9 février – Denver, Colorado @ Ball Arena

11 février – El Paso, Texas @ Utep Don Haskins Center

13 février – Hidalgo, TX @Payne Arena

16 février – Houston, TX @ Toyota Center

18 février – Dallas, TX @ American Airlines Center

23 février – San Diego, Californie @ Pechanga Arena

24 février – Los Angeles, Californie @ Staples Center

25 février – Inglewood, Californie @ The Forum

28 février – Portland, OR @Moda Center

1er mars – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

3 mars – San Jose, Californie @ SAP Center

5 mars – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena

6 mars – Phoenix, Arizona @ Phoenix Suns Arena

10 mars – Rosemont, IL @ Allstate Arena

14 mars – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

16 mars – Philadelphie, PA @ Wells Fargo Center

18 mars – Newark, NJ @ Prudential Center

19 mars – Brooklyn, NY @ Barclays Center

22 mars – Boston, MA @ TD Garden

23 mars – Montréal, QC @ Centre Bell

25 mars – Washington, DC @ Capital One Arena

26 mars – Charlotte, NC @ Spectrum Center

27 mars – Atlanta, GA @ State Farm Arena

29 mars – Orlando, FL @ Amway Center

1er avril – Miami, FL @ AmericanAirlines Arena