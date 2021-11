Bad Bunny annonce un nouvel album pour 2022 Il le prépare ! | Instagram

Le célèbre chanteur Le portoricain Bad Bunny annonce qu’il travaille déjà sur un album pour l’année prochaine 2022, ce qui a sans aucun doute un peu surpris ses millions de fans.

C’est vrai, Bad Bunny sortira une toute nouvelle musique en 2022, selon une annonce lors d’un événement musical majeur.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Bad Bunny était l’une des grandes personnalités latines de la Prix ​​de la musique américaine 2021, où il en a profité pour annoncer qu’il sortira de nouvelles musiques en 2022 et travaille déjà sur son prochain album.

Par ailleurs, le joueur de reggaeton a également remercié le soutien de ses fans tout au long de sa carrière, bien qu’il n’ait pas donné plus de détails sur ce qu’ils peuvent attendre de son nouvel album comme d’éventuelles collaborations avec d’autres artistes.

A noter que l’annonce est intervenue quelques semaines après que Bad Bunny soit devenu le premier artiste avec 100 vidéos de 100 millions de vues sur YouTube, le latino attend donc un succès retentissant pour son nouvel album.

Comme si cela ne suffisait pas, Bad Bunny, Tainy et Julieta Venegas ont surpris aux American Music Awards 2021 avec une présentation incroyable et high-tech où ils ont interprété le thème de ‘Lo Siento BB’ sorti il ​​y a tout juste un mois.

Il est important de noter que leur participation aux American Music Awards 2021 est la première performance live de la chanson incluse dans le premier album de Tainy.

L’acteur a également eu un impact dans sa performance avec une tenue entièrement blanche sur une grande plate-forme.

Le Latino a été nominé pour cinq prix de l’AMA 2021, lors de la cérémonie duquel il a été présenté pour la dernière fois en 2018 avec J Balvin et Cardi B.

Il convient de noter qu’en 2021, « Yonaguni » a atteint 1 000 millions de vues, devenant la vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube officielle de Latino ainsi que la chanson la plus écoutée sur les plateformes numériques jusqu’à il y a quelques mois.

C’est ainsi que grâce au succès de la chanson, les paroles en espagnol de Yonaguni de Bad Bunny, ont été l’une des plus recherchées sur Google au cours du premier semestre 2021 et continuent d’être l’une de ses vidéos les plus jouées.

La vérité est que le musicien est une inspiration pour des millions de personnes, car il est sans aucun doute l’un des plus connus et des plus célèbres de ces dernières années, et il a déjà d’innombrables récompenses et nominations.