Bad Bunny apparaît avec un suçon ; rencontrer le responsable éventuel – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

L’artiste portoricain Bad Bunny a surpris les habitants et les étrangers en téléchargeant une histoire sur Instagram où vous pouvez voir une marque sur son cou, qui semble être un suçon auquel ses abonnés ont rapidement réagi.

L’artiste, qui compte 35 millions de followers sur Instagram, est devenu une tendance après avoir publié cette image qui n’a duré que 15 secondes, faisant parler des millions de personnes. Certains demandent des réponses et d’autres envient le responsable.

On sait que Bad Bunny est actuellement en couple avec sa collègue artiste Gabriela Berlingeri, avec qui, en plus, il a collaboré musicalement.

Qui est la petite amie de Bad Bunny ?

Gabriela Berlinger López est un modèle et une influence. Elle est née le 29 décembre 1993 à Porto Rico et est actuellement l’une des femmes les plus célèbres pour sa relation avec le mauvais lapin qui s’est fait connaître en 2020.

L’influenceuse se considère comme une amoureuse de la mode, puisque dans ses différents posts Instagram elle porte des marques de haute couture. Elle a étudié la psychologie et a passé du temps à vendre des colliers faits à la main en ligne via les réseaux sociaux.

