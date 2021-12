Bad Bunny arrive à Springfield et surprend en collaboration avec Los Simpson – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Bad Bunny a surpris ses followers avec le lancement de la vidéo « I Wish You the Best », la chanson de l’album « The Last World Tour », où il peut être vu avec la famille la plus populaire à la télévision : Les Simpsons.

Le clip montre Homer pleurant la perte de Marge et de ses enfants, qui ont décidé de prendre leurs distances après avoir préféré passer plus de temps sur son téléphone portable qu’avec eux.

La triste histoire d’amour entre Homer et Marge connaît une fin heureuse grâce au chanteur, qui se charge de les réunir lors d’un de leurs concerts.

La vidéo qui a été créée la veille de Noël a été réalisée par David Silverman, réalisateur de la série qui était en charge des courts métrages d’animation The Good, the Bart, and the Loki and The Simpsons in Plusaversary.

Aussi Claudia Motta et Humberto Velez, ont prêté leurs voix respectivement à Marge et Homero dans le clip écrit par Al Jean, producteur des Simpsons.

Avec des informations de Cependant