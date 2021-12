Bad Bunny est l’artiste le plus écouté au monde et Christian Nodal au Mexique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Bad Bunny et Christian Nodal sont devenus les artistes les plus écoutés, tandis que le Portoricain a été sacré mondialement ; l’auteur-compositeur-interprète régional mexicain l’a fait au Mexique, selon les chiffres rapportés par Spotify dans son registre annuel.

Avec la « nouvelle normalité », nous embrassons l’inconnu et défendons tout ce qui rend chacun de nous unique. # Mi2021enSpotify est une célébration de cela – les millions de façons étranges et merveilleuses d’écouter et de vivre dans un monde qui continue de nous garder sur nos gardes.

Spotify dévoile aujourd’hui sa campagne annuelle Most Heard on Spotify et son expérience utilisateur personnalisée Your 2021 Summary on Spotify, révélant les meilleurs artistes, albums, chansons, playlists et podcasts des créateurs qui ont contribué à créer la bande originale de l’année pour plus de 381 millions utilisateurs dans le monde entier.

2021 sur Spotify au Mexique

Le reggaeton était le protagoniste des premières places du top dans notre pays et les chanteurs les plus entendus en 2021 étaient Bad Bunny, suivi de Rauw Alejandro et J Balvin.

Informations tirées de Milenio