Bad Bunny est l’artiste le plus écouté sur Spotify pour la deuxième année consécutive

MADRID, 1er décembre (EUROPA PRESS) –

Mauvais lapin est devenu l’artiste le plus écouté au monde sur Spotify pour la deuxième année consécutive dans le monde, tandis qu’en Espagne, le plus écouté en 2021 sur la plateforme musicale est Rauw Alejandro.

Mauvais lapin a déjà accumulé plus de 9,1 milliards d’auditeurs cette année. En deuxième position se trouve le chanteur et auteur-compositeur Taylor Swift; troisième, pour la première fois du classement, le groupe sud-coréen bts; quatrièmement, le rappeur Canard, et en cinquième position, Justin Bieber.

Dans le classement des chansons les plus écoutées de 2021 dans le monde, la plus jouée est ‘Le permis de conduire’par Olivia Rodrigo, qui cumule plus de 1 100 millions d’auditeurs sur Spotify. En deuxième et troisième position, respectivement, sont MONTERO (Appelle-moi par ton nom)‘par Lil Nas X, et’RESTER‘par The Kid LAROI avec Justin Bieber. La quatrième chanson la plus écoutée de l’année est une autre d’Olivia Rodrigo, ‘bon 4 vous‘, et le ‘top 5′ le ferme’lévitineg ‘par Dua Lipa avec DaBaby.

Pendant ce temps, en Espagne, le numéro un cette année est Rauw Alejandro, qui a dépassé Bad Bunny, qui occupe désormais la deuxième position. Ce ‘top 5’ est complété, par ordre de classement, par Myke Towers, J Balvin et Anuel AA.

Quant aux Espagnols les plus écoutés, C. Tangana est numéro un en Espagne –C. Tangana a battu le record du meilleur premier album d’un album espagnol en février dernier, récoltant plus de 5 millions de vues en une seule journée.

Dans le ‘top 5’ des chansons les plus écoutées en Espagne se trouve ‘Tout de toi’par Rauw Alejandro. La deuxième est « Couple de l’année »de Sebastian Yatra avec Myke Towers ; En troisième, ‘Yonaguni’par Bad Bunny; en quatrième position, ‘Fidèle‘, de Los Legendarios avec Wisin et Jhay Cortez, et cinquième, ‘L’histoire‘par El Taiger avec DJ Conds.